Збройні формування Росії вкотре намагаються дискредитувати ЗСУ, – СЦКК



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Так, 5 липня у звіті СММ ОБСЄ викладено інформацію про обстріли в Патріотичному й Азові

Спеціальна моніторингова місія продовжує щоденно здійснювати моніторинг ситуації у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Так, 5 липня у звіті СММ ОБСЄ викладено інформацію про обстріли в Патріотичному й Азові. Про це повідомляє штаб ООС із посиланням на українську сторону СЦКК.

Зазначається, що 3 липня на околиці Патріотичного, що на непідконтрольний урядові України території, спостерігачі зафіксували дві вирви. Приблизно за 300 м команда місії бачила два розбитих вікна в сільськогосподарській споруді, ймовірно, від розльоту осколків. За оцінкою спеціалістів, вирви та пошкодження утворилися внаслідок розриву 122 мм артилерійського снаряда, випущених із нібито західного, північно-західного напрямку.

«Варто зазначити, що, відповідно до тактико-технічних характеристик 122 мм артилерійських систем, їхня максимальна дальність застосування становить 15 300 метрів, що свідчить про неможливість застосування артилерії зазначеного калібру з визначених місць зберігання», – йдеться в повідомленні.

Того ж дня у тимчасово-окупованому Азові команда місії побачила дві пробоїни: одну в стіні, а другу в даху будинку. Зазначається, що вони виникли внаслідок розривів 120 мм мінометних мін, випущених нібито із західного напрямку.

Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

«Українська сторона СЦКК зазначає, що озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями, розташоване в районі відведення №19, біля Маріуполя. Отже, цю ситуацію можна розцінювати як чергову спробу російсько-окупаційних військ дискредитувати ЗСУ. Всі ці обстріли, ймовірно, здійснені противником як провокація», – додали у штабі.

Як повідомлялось, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець.

Розвідка також повідомляла, що випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду.

Зазначимо, що українські правоохоронці посилили патрулі після розведення армійських сил у Станиці Луганській.