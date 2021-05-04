Дівчина, яка викинула свою кішку з восьмого поверху, отримала вирок

Ветеринар провів патологоанатомічний розтин тварини і дійшов висновку, що кішка могла утримати суттєві травми при падінні з висоти

Обвинувачена зірвалася на тварині після того, як та справила природні потреби на ліжко

Самарський районний суд Дніпра призначив один рік обмеження волі, замінивши на два роки випробувального терміну для дівчини, яка вчинила жорстоке поводження з твариною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 27 квітня.

Обвинувачена 21 березня близько 15 години 50 хвилин перебувала разом зі своєю кішкою у квартирі, де відпочивала на ліжку у спальній кімнаті. Через деякий час тварина справила природні потреби на це ж ліжко.

Це сильно розлютило дівчину і вона схопила тварину та викинула її з балкона квартири, яка розташована на восьмому поверсі будинку. Від падіння з висоти кішка загинула.

Ветеринар провів патологоанатомічний розтин тварини і дійшов висновку, що кішка могла утримати суттєві травми при падінні з висоти на тверду поверхню.

У суді обвинувачена повністю визнала вину.

Окремо суд заборонив обвинуваченій протягом двох років випробувального терміну виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Також вона повинна періодично повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання, роботи.

Як повідомляв «Главком», Голосіївський районний суд Києва визнав винним 30-річного місцевого мешканця у жорсткому поводженні з тваринами (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу) і призначив п’ять років позбавлення волі, яке замінив на три роки іспитового терміну.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва виніс виправдувальний вирок догхантеру Олексію Святогору, якого обвинувачували у закликах до розправи над бездомними тваринами.