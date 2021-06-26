На Донеччині сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, дві людини загинули

Автомобіль Toyota Camry на швидкості збив відбійник та виїхав з проїжджої частини дороги

У ніч проти суботи на Донеччині в дорожньо-транспортній пригоді загинуло двоє чоловіків, одна жінка постраждала.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, йдеться у повідомленні, о 01:21 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за адресою: Покровський район, поблизу м. Покровськ, 374 кілометр автошляху М 04 (Знам’янка-Луганськ-Ізварине). На місце виклику виїхали рятувальники 9-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що легковий автомобіль Toyota Camry на швидкості збив відбійник та виїхав із проїжджої частини дороги. Внаслідок події загинули двоє чоловіків та постраждала жінка 1995 р.н., ще дві особи не постраждали.

Особовий склад пожежно-рятувального підрозділу за допомогою гідравлічного розтискача та ножиць здійснив заходи щодо вилучення тіл двох загиблих з автомобіля.

Обставини та причина події встановлюються співробітниками поліції.

Від Головного управління залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

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