В Одесі з суду утік підозрюваний
Прикмети Руслана Миколенка 1985 року народження: зріст 180-185 см, міцної статури, волосся темне, очі карі.
36-річний громадянин України Руслан Миколенко у п'ятницю, 25 червня 2021 року, втік з-під конвою в одеському суді.
Національна поліція відразу оголосила його в розшук.
Прикмети: зріст 180-185 см, міцної статури, волосся темне, очі карі.
Для затримання правопорушника в дію введена поліцейська операція «Сирена».
Миколенко підозрюється у скоєнні майнового злочину.
«Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, зателефонувати до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за номером (048) 722 45 42 або на спецлінію «102», - зазначають правоохоронці.
Як розповідав «Главком», у березні закарпатський активіст Павло Павлов отримав 6 років за ДТП і втік із залу суду.