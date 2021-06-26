В Одесі з суду утік підозрюваний

Прикмети Руслана Миколенка 1985 року народження: зріст 180-185 см, міцної статури, волосся темне, очі карі.

36-річний громадянин України Руслан Миколенко у п'ятницю, 25 червня 2021 року, втік з-під конвою в одеському суді.

Національна поліція відразу оголосила його в розшук.

Прикмети: зріст 180-185 см, міцної статури, волосся темне, очі карі.

Для затримання правопорушника в дію введена поліцейська операція «Сирена».

Миколенко підозрюється у скоєнні майнового злочину.

«Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, зателефонувати до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за номером (048) 722 45 42 або на спецлінію «102», - зазначають правоохоронці.

Як розповідав «Главком», у березні закарпатський активіст Павло Павлов отримав 6 років за ДТП і втік із залу суду.

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