  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донеччині автівка наїхала на камінь і перевернулася

    • Розсилка
    Водій не постраждав, а от автівка отримала численні механічні пошкодження - На Донеччині автівка наїхала на камінь і перевернулася
    Водій не постраждав, а от автівка отримала численні механічні пошкодження

    До поліції зателефонував небайдужий перехожий, який став свідком ДТП

    Автомобіль Chevrolet Aveo під керуванням 22-річного чоловіка у Краматорську Донецької області на великій швидкості наїхав на камінь і перекинувся. Водій не постраждав, на нього склали адмінпротокол. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Краматорська та Слов'янська.

    «Рухаючись вулицею Аероклубна, 22-річний водій за кермом Chevrolet Aveo не вибрав безпечну швидкість для руху та наїхав на камінь. На великій швидкості авто перекинулося», - вказали у патрульній поліції, додавши, що ДТП сталася напередодні, 29 квітня.

    Як зазначається, у зоні ризику не було пішоходів чи інших транспортних засобів, а водій перебував у салоні один.

    270eeed82ee00861bdecaebcca1e3fdc2d850a76

    До поліції зателефонував небайдужий перехожий, який став свідком події.

    «Водій не постраждав, а от автівка отримала численні механічні пошкодження», - додали правоохоронці.

    При спілкуванні з кермувальником будь-яких ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння поліцейські не виявили.

    Патрульні забезпечили охорону місця події та склали на водія протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).

    Читайте також
    ДТП Донеччина водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ