На Донеччині автівка наїхала на камінь і перевернулася



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Водій не постраждав, а от автівка отримала численні механічні пошкодження

До поліції зателефонував небайдужий перехожий, який став свідком ДТП

Автомобіль Chevrolet Aveo під керуванням 22-річного чоловіка у Краматорську Донецької області на великій швидкості наїхав на камінь і перекинувся. Водій не постраждав, на нього склали адмінпротокол. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Краматорська та Слов'янська.

«Рухаючись вулицею Аероклубна, 22-річний водій за кермом Chevrolet Aveo не вибрав безпечну швидкість для руху та наїхав на камінь. На великій швидкості авто перекинулося», - вказали у патрульній поліції, додавши, що ДТП сталася напередодні, 29 квітня.

Як зазначається, у зоні ризику не було пішоходів чи інших транспортних засобів, а водій перебував у салоні один.

До поліції зателефонував небайдужий перехожий, який став свідком події.

«Водій не постраждав, а от автівка отримала численні механічні пошкодження», - додали правоохоронці.

При спілкуванні з кермувальником будь-яких ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння поліцейські не виявили.

Патрульні забезпечили охорону місця події та склали на водія протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).