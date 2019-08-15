  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донеччині місія ОБСЄ зафіксувала 87 вибухів

    • Розсилка
    На Донеччині місія ОБСЄ зафіксувала 87 вибухів

    У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у вівторок 87 вибухів у Донецькій області та два вибухи у Луганській області.

    Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 13 серпня 2019 року.

    «У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши більше вибухів (87), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (65 вибухів)», - йдеться у звіті.

    Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південно-південний схід від н.п. Пищевик (підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя), а також на південь і захід від н.п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька).

    «У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 2 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (жодних вибухів)», - повідомили в ОБСЄ.

    Майже всі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь та схід від н.п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

    У Верхньошироківському в результаті мінометного вогню пошкоджено житлові будинки.
    Читайте також
    окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ