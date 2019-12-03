Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав

2 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського.

Чотири ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

у районі Старогнатівки – зі стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів;

біля Авдіївки – з АГС, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Вчора, 2 грудня, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав.

З початку 3 грудня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який у 2019 році очолює ОБСЄ, в п'ятницю приїхав у Станицю Луганську.