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    Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції

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    Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції

    Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав

    2 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. 

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського.

    Чотири ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • у районі Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
    • поблизу Лебединського – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів;
    • біля Авдіївки – з АГС, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Вчора, 2 грудня, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав.

    З початку 3 грудня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який у 2019 році очолює ОБСЄ, в п'ятницю приїхав у Станицю Луганську.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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