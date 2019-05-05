На Донеччині поліцейські затримали підозрюваного у розбої



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Слідчі встановили, що зловмисник детально спланував злочин

27-річний уродженець Торецька при собі мав ніж, яким погрожував продавцю, та награбовані гроші — більше 11 тис. грн

Волноваські поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні розбійного нападу. Про це повідомляється з посиланням на прес-службу Національної поліції у Донецькій області. Про подію, що сталася, повідомила продавець місцевого магазину с. Старогнатівка. Приблизно о другій годині дня до крамниці зайшов невідомий та, погрожуючи ножем, заволодів грошима з каси. Впродовж 4 годин оперативники затримали нападника.

Ним виявився 27-річний уродженець Торецька, який вже був засуджений за майновий злочин, а наразі знаходиться у розшуку в Миколаївській області. При собі чоловік мав ніж, яким погрожував продавцю, та награбовані гроші — більше 11 тис. грн.

«Слідчі встановили, що зловмисник детально спланував злочин. Обравши зручний час, коли в магазині не було покупців, з ножем в руках увірвався до приміщення. На злочинний крок фігурант пішов через нестачу грошей на дорогу до іншого міста. Проте в момент розбою до крамниці увійшов місцевий мешканець, який злякав фігуранта», — повідомили у прес-службі.

Чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Волноваського відділу поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.