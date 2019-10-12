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    На Донеччині працівники заводу отруїлися викидами бензолу та аміаку

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    На Донеччині працівники заводу отруїлися викидами бензолу та аміаку

    Двоє працівників потрапили в реанімацію

    На Авдіївському коксохімічному заводі Донецької області двоє працівників отруїлися викидами бензолу та аміаку.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

    Зазначається, що 34-річна оператор одного з цехів, перебуваючи на робочому місці, отруїлась викидами бензолу та аміаку, від чого втратила свідомість. Побачивши свою колегу на підлозі, 34-річний начальник зміни намагався витягнути її з місця концентрації отруєних речовин, однак і сам отруївся аміаком та бензолом.

    Обох постраждалих доставили до реанімаційного відділення Авдіївської центральної лікарні. Наразі вони перебувають у важкому стані.

    Наразі Красноармійська місцева прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке призвело до отруєння токсичними газами двох працівників заводу.

    Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події. Досудове розслідування триває.

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