На Донеччині працівники заводу отруїлися викидами бензолу та аміаку



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Двоє працівників потрапили в реанімацію

На Авдіївському коксохімічному заводі Донецької області двоє працівників отруїлися викидами бензолу та аміаку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Зазначається, що 34-річна оператор одного з цехів, перебуваючи на робочому місці, отруїлась викидами бензолу та аміаку, від чого втратила свідомість. Побачивши свою колегу на підлозі, 34-річний начальник зміни намагався витягнути її з місця концентрації отруєних речовин, однак і сам отруївся аміаком та бензолом.

Обох постраждалих доставили до реанімаційного відділення Авдіївської центральної лікарні. Наразі вони перебувають у важкому стані.

Наразі Красноармійська місцева прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке призвело до отруєння токсичними газами двох працівників заводу.

Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події. Досудове розслідування триває.