На Донеччині СБУ виявила схрон зі зброєю російського виробництва

Схованка зі зброєю призначалася для диверсійних груп терористичної організації «ДНР»

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями виявили у районі проведення антитерористичної операції заміновану схованку зі зброєю російського виробництва. Про це повідомляє прес-центр СБ України. «Сховище знаходилось на території Ясинуватського району Донеччини неподалік позицій бойовиків у лісосмузі. Підхід до цих



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Фото: СБУ Після розмінування правоохоронці вилучили зі схованки одинадцять гранат РГ-42 та Ф-1 із запалами

Схованка зі зброєю призначалася для диверсійних груп терористичної організації «ДНР»

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями виявили у районі проведення антитерористичної операції заміновану схованку зі зброєю російського виробництва.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

«Сховище знаходилось на території Ясинуватського району Донеччини неподалік позицій бойовиків у лісосмузі. Підхід до цих позицій був замінований двома гранатами на розтяжках. Після розмінування правоохоронці вилучили зі схованки одинадцять гранат РГ-42 та Ф-1 із запалами, п'ять гранатометних пострілів ВОГ-17, двісті грамів пластиду, дві міни МОН-50 та ОЗМ-72 з електронним детонатором, які перебувають на озброєнні виключно в армії РФ. Бойовики також залишили після себе використані індивідуальні харчові набори, котрі видають російським військовим», - йдеться у повідомленні.

За інформацією спецслужби, схованка призначалася для диверсійних груп терористичної організації «ДНР». З місця її розташування бойовики також спостерігали за позиціями сил антитерористичної операції та коригували вогонь бойовиків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, співробітниками групи реагування патрульної поліції Авдіївського відділення поліції (Донецька область) виявлена неповнолітня дівчина, яка носила із собою бойову гранату.