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    На Донеччині спіймали на хабарі голову територіальної громади

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    На Донеччині спіймали на хабарі голову територіальної громади
    Фото: Прес-центр СБУ

    Посадовець вимагав від місцевого підприємця 130 тисяч гривень

    Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили на хабарі голову однієї з територіальних громад Добропільського району Донецької області.

    Про це 27 вересня повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця гроші за безперешкодне укладання договору на поставку енергозберігаючого освітлення для потреб громади на суму понад 130 тисяч гривень.

    «Співробітники СБУ задокументували факт незаконних дій посадовця. Правоохоронці затримали голову територіальної громади у робочому кабінеті  під час одержання неправомірної вигоди у розмірі п’ять тисяч гривень», - говориться у повідомленні.

    У межах відкритого кримінального провадження фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368  Кримінального Кодексу України.

    Нагадаємо, начальника відділу виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради викрили на отриманні неправомірної вигоди.

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