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    На Донеччині у чоловіка в руках вибухнула граната

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    На Донеччині у чоловіка в руках вибухнула граната

    Вибух стався біля місцевого водоймища

    У Нікольському районі Донецької області вчора 63-річний чоловік знайшов гранату та вирішив її випробувати, в результаті чого вона вибухнула в нього в руках. Про це УНН повідомляє з посиланням на Нікольське відділення поліції Донецької області.

    «63-річний мешканець Федорівки знайшов боєприпас неподалік села та вирішив разом із товаришем випробувати її. Світлошумова граната вибухнула у чоловіка прямо в руках. З тяжкими ушкодженнями потерпілого госпіталізували до лікарні», — йдеться у повідомленні.

    Вибух стався біля місцевого водоймища. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. У потерпілого діагностовано травматичну ампутацію кісті.

    Попередньо факт кваліфіковано за ст.15, ст.115 Кримінального кодексу України (нещасний випадок). Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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