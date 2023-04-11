На Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття (фото)
З червня 2022 року військовий був призначений командиром гранатометного відділення роти вогневої підтримки
Під час бойових дій поблизу одного з населених пунктів на Донеччині загинув воїн з Івано-Франківщини Андрій Кравець.
Про це повідомляє міський голова Калуша Андрій Найда на своїй фейсбук-сторінці.
«З червня 2022 року командир гранатометного відділення роти вогневої підтримки, старший сержант Андрій Кравець, 1976 року народження, став до лав Збройних сил України для захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Мужньо і самовіддано виконував свій військовий обов'язок. Та під час бойових дій проти військових формувань росії біля одного з населених пунктів на Донеччині боєць загинув», – йдеться у повідомленні.
До слова, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.
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