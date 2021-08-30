  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Скільки АЗС на Донеччині закрили після перевірок? Оприлюднено цифру

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перевірки відбувалися в усіх регонах України - Скільки АЗС на Донеччині закрили після перевірок? Оприлюднено цифру
    Перевірки відбувалися в усіх регонах України

    Закриття заправок відбулися через виявлені під час перевірок порушення

    Роботу 58 АЗС у Донецькій області було припинено за результатами перевірок місць торгівлі і зберігання паливно-мастильних матеріалів з 13 березня до 26 серпня. Таку цифру озвучив заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

    У зазначений період на Донеччині проведено 1224 перевірки місць торгівлі і зберігання палива. За їх результатами порушено 11 кримінальних проваджень за фактом незаконного зберігання, збуту і транспортування підакцизних пально-мастильних матеріалів

    Також перевіряючі склали 395 протоколів про адміністративні правопорушення.

    Заступник глави області зазначив, що з незаконного обігу було вилучено 535,7 т паливно-мастильних матеріалів на 53 АЗС.

    На сьогодні інспекцією ГУ ГСЧС України в Донецькій області застосовані штрафні санкції щодо власників заправок на суму 615 тис. грн, стягнуто до державного бюджету 540 тис. грн.

    Нагадаємо, у результаті перевірок на українських АЗС стало відомо, що близько 45% з них працюють без необхідної дозвільної документації. Зокрема, відсутні документи на забруднюючі викиди, часто немає і висновків щодо оцінки впливу на довкілля. Такі дані оприлюднила пресслужба Держекоінспекції з посиланням на слова її голови Андрія Мальованого.

    Читайте також:
    Теги: Донеччина АЗС пальне
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скільки АЗС на Донеччині закрили після перевірок? Оприлюднено цифру