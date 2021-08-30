Скільки АЗС на Донеччині закрили після перевірок? Оприлюднено цифру

Закриття заправок відбулися через виявлені під час перевірок порушення

Роботу 58 АЗС у Донецькій області було припинено за результатами перевірок місць торгівлі і зберігання паливно-мастильних матеріалів з 13 березня до 26 серпня. Таку цифру озвучив заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

У зазначений період на Донеччині проведено 1224 перевірки місць торгівлі і зберігання палива. За їх результатами порушено 11 кримінальних проваджень за фактом незаконного зберігання, збуту і транспортування підакцизних пально-мастильних матеріалів

Також перевіряючі склали 395 протоколів про адміністративні правопорушення.

Заступник глави області зазначив, що з незаконного обігу було вилучено 535,7 т паливно-мастильних матеріалів на 53 АЗС.

На сьогодні інспекцією ГУ ГСЧС України в Донецькій області застосовані штрафні санкції щодо власників заправок на суму 615 тис. грн, стягнуто до державного бюджету 540 тис. грн.

Нагадаємо, у результаті перевірок на українських АЗС стало відомо, що близько 45% з них працюють без необхідної дозвільної документації. Зокрема, відсутні документи на забруднюючі викиди, часто немає і висновків щодо оцінки впливу на довкілля. Такі дані оприлюднила пресслужба Держекоінспекції з посиланням на слова її голови Андрія Мальованого.

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