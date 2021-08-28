Експерти розповіли, як змусити автомобіль споживати менше пального

Експерти «Об’єднання технічного нагляду» розповіли, як правильно економити пальне

Німецьке «Об'єднання технічного нагляду» (TUV), яке займається експертизами, випробуваннями і сертифікаціями автомобілів, виокремило п'ять способів, які допоможуть заощадити витрату бензину та дизеля, передає Autoportal.

Передусім - грамотне перемикання передач. АКПП самостійно оптимізують і вибирають необхідне передавальне число. А ось на «механіці водію потрібно все робити самому.

Для економії пального на більш високу швидкість слід перемикатися з відмітки 2 тисяч обертів на хвилину.

У містах, особливо густонаселених, багатьом водіям доводиться зберігати невисоку швидкість, в таких умовах домогтися будь-якої економії пального складно, але все ж вихід є. Наприклад, якщо їхати зі швидкістю 50 км/год не на другий, а на четвертій передачі (а деякі типи КП і двигунів дозволяють навіть «увімкнути» п'яту), витрату пального можна знизити на цілих 50%.

Утім, тут важливо дотримання однієї умови - їхати так можна тільки прямою, щоб не допустити "перевантаження" двигуна. На «автоматі» ж головна рекомендація - не «топити» і жодних кік-даунів.

Правильне гальмування. Перед червоним сигналом світлофора потрібно зняти ногу з газу і плавно натискати на гальмо. Не варто різко гнати, щоб потім точно так само різко зупиняти машину. Взагалі це не тільки не економно, але й небезпечно.

Дотримання швидкості. Не потрібно розганяти за позначку 130 км/год. Часто через особливості руху, постійного гальмування і прискорення, виграш у часі мінімальний, а витрата пального збільшується.

Якщо машина забита зайвими речами, їх варто прибрати. Додаткові 100 кг в автомобілі збільшують витрати на 0,3 літра. Те ж саме стосується аксесуарів, таких як багажні бокси та велосипедні кріплення - вони порушують аеродинаміку автомобіля і збільшують витрату пального.

Контроль тиску. Нарешті, потрібно стежити за тиском в шинах. Наприклад, тиск в шинах з недостатнім накачуванням в 0,2 бару збільшує витрату пального на цілих 10%.