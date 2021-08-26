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    Автогаз дорожчатиме і надалі: невтішний прогноз експертів

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    Українським автомобілістам не варто сподіватись на здешевшення газу у найближчі місяці - Автогаз дорожчатиме і надалі: невтішний прогноз експертів
    Українським автомобілістам не варто сподіватись на здешевшення газу у найближчі місяці
    Фото: infocar.ua

    На думку фахівців, подорожчання газу продовжиться і восени

    Ціни на автогаз в Україні продовжують зростання протягом двох місяців і на кінець серпня становили вже 17,46 грн за літр. У найближчі місяці їх зростання продовжиться, повідомляє liga.net.

    На думку експертів, найближчим часом ціна за літр автомобільного газу на вітчизняних заправках може досягти рівня 18-19 грн. за літр. Цьому сприятиме підвищення тарифів «Укрзалізниці» на перевезення товарів, а також підвищення одним із основних постачальників – Росією – експортного мита на автогаз з $10 до $70 за тонну..

    Глобальні причини подорожчання LPG газу: зростання загальносвітового попиту і оптової ціни, а також залежність українського ринку від імпортерів..

    Як повідомляє Нафторинок, Україна у 2013-2021 роках безпрецедентно підвищила споживання скрапленого газу, ставши не тільки найбільшим ринком LPG у Східній Європі, але і одним з найбільш динамічно зростаючих ринків газу в світі. При цьому виробництво газу в Україні не встигає за стрімким зростанням попиту, а основними постачальниками цього виду пального для АЗС та промисловості залишаються Білорусь та Росія (близько 80% ринку).

    Нагадаємо, як повідомлялося раніше, майже половина українських АЗС працює без дозвільних документів.

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    Теги: газ АЗС пальне
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    Автогаз дорожчатиме і надалі: невтішний прогноз експертів