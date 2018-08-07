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    На енергоринку немає зловживання монопольним становищем - голова АМКУ

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    Глава АМКУ Юрій Терентьєв - На енергоринку немає зловживання монопольним становищем - голова АМКУ
    Глава АМКУ Юрій Терентьєв

    Зловживання монопольним становищем неможливо на ринку, який регулюється, - Терентьєв

    Антимонопольний комітет України не виявив порушень конкурентного законодавства на ринку електричної енергії. Про це в інтерв'ю діловому виданню «Бізнес Цензор» заявив глава АМКУ Юрій Терентьєв.

    «Станом на зараз ми не бачимо доказів, що підтверджують звинувачення саме в зловживанні монопольним становищем», - поінформував він.

    На думку керівника відомства, зловживання монопольним становищем неможливо на ринку, який регулюється. Кінцеві тарифи визначаються не генеруючими компаніями, а НКРЕКП.

    «Регульований ринок на те і створюється, щоб бути регульованим. Там, де є регульований ринок, там немає конкуренції, а значить, немає порушень конкуренції. ДТЕК може передавати вугілля всередині групи за будь-якою ціною», - сказав Терентьєв.

    Глава АМКУ підкреслив, що «передача товарів всередині групи не створює ринок і не є продажем. Це різні переділи в рамках одного суб'єкта ринку».

    Оцінюючи методологію розрахунку ціни енергетичного вугілля «Роттердам +», Юрій Терентьєв висловив упевненість, що дана формула позбавляє енергетичні компанії можливості маніпулювати вартістю вугілля в тарифах.

     

    «Чи включається розрахунок оптової ринкової ціни в межах, затверджених НКРЕКУ. Тобто, за якою ціною ДТЕК ганяє вугілля всередині групи і те, яка ціна вугілля закладається в тариф - це дві різні речі», - пояснив чиновник.

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