На енергоринку немає зловживання монопольним становищем - голова АМКУ



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Глава АМКУ Юрій Терентьєв

Зловживання монопольним становищем неможливо на ринку, який регулюється, - Терентьєв

Антимонопольний комітет України не виявив порушень конкурентного законодавства на ринку електричної енергії. Про це в інтерв'ю діловому виданню «Бізнес Цензор» заявив глава АМКУ Юрій Терентьєв.

«Станом на зараз ми не бачимо доказів, що підтверджують звинувачення саме в зловживанні монопольним становищем», - поінформував він.

На думку керівника відомства, зловживання монопольним становищем неможливо на ринку, який регулюється. Кінцеві тарифи визначаються не генеруючими компаніями, а НКРЕКП.

«Регульований ринок на те і створюється, щоб бути регульованим. Там, де є регульований ринок, там немає конкуренції, а значить, немає порушень конкуренції. ДТЕК може передавати вугілля всередині групи за будь-якою ціною», - сказав Терентьєв.

Глава АМКУ підкреслив, що «передача товарів всередині групи не створює ринок і не є продажем. Це різні переділи в рамках одного суб'єкта ринку».

Оцінюючи методологію розрахунку ціни енергетичного вугілля «Роттердам +», Юрій Терентьєв висловив упевненість, що дана формула позбавляє енергетичні компанії можливості маніпулювати вартістю вугілля в тарифах.

«Чи включається розрахунок оптової ринкової ціни в межах, затверджених НКРЕКУ. Тобто, за якою ціною ДТЕК ганяє вугілля всередині групи і те, яка ціна вугілля закладається в тариф - це дві різні речі», - пояснив чиновник.