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    На Евересті вишикувалася рекордна черга: 10 альпіністів загинули

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    На Евересті вишикувалася рекордна черга: 10 альпіністів загинули

    Майже всі альпіністи загинули через виснаження, коли спускалися з гори

    Біля вершини Евересту утворився «натовп» із десятків скелелазів, які чекають своєї черги підкорити найвищу у світі гору.

    Альпіністи стоять в так званій «зоні смерті», на висоті понад 8 тисяч метрів, де повітря дуже розріджене. Тривале очікування вже призвело до смерті десятьох альпіністів, що більше, ніж за увесь сезон 2018 року.

    Майже всі вони загинули через виснаження, коли спускалися з гори.

    Як повідомлялося, влада Непалу видала рекордну кількість дозволів на підкорення вершини – 381. Вартість ліцензії – 11 тисяч доларів. До того ж період, коли гору можна підкорити, доволі короткий – це кілька днів наприкінці квітня – на початку травня. Через це «на підходах» до вершини утворилася черга із альпіністів.

    Еверест або Джомолунгма – це найвища вершина земної кулі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота 8848 метрів над рівнем моря.

    Еверест повітря влада
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