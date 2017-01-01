Жертвами тайфуну на Філіппінах стали 230 людей
- Вчора, 21:41
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Тайфун Тембін на Філіппінах
Через негоду десятки тисяч жителів острову Мінданао покинули свої домівки
Внаслідок тайфуну Тембін на Філіппінах загинули 230 людей, десятки зникли безвісти.
Як повідомляє «Радіо Свобода», через негоду десятки тисяч жителів острову Мінданао покинули свої домівки.
Згідно з інформацією рятувальників, багато селян проігнорували попередження про тайфун і не покинули прибережні райони Філіппін.
Раніше повідомлялося, що щонайменше 74 людини загинули від тропічного шторму, який вдарив по південній частині Філіппін.
Сьогодні стало відомо, що на півдні В'єтнаму, де має пройти руйнівний тайфун Тембін, будуть евакуйовані близько мільйона людей.