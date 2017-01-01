Жертвами тайфуну на Філіппінах стали 230 людей

Через негоду десятки тисяч жителів острову Мінданао покинули свої домівки

Внаслідок тайфуну Тембін на Філіппінах загинули 230 людей, десятки зникли безвісти. Як повідомляє «Радіо Свобода», через негоду десятки тисяч жителів острову Мінданао покинули свої домівки. Згідно з інформацією рятувальників, багато селян проігнорували попередження про тайфун і не покинули прибережні райони Філіппін. Раніше