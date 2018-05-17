На Гаваях зафіксоване вибухове виверження вулкану Кілауеа
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Вулканічна активність паралізувала життя довколишніх населених пунктів
Шлейф попелу та диму піднявся на кілька тисяч метрів у небо
На вулкані Кілауеа на Гаваях сталося вибухове виверження, яке відправило шлейф попелу та диму на кілька тисяч метрів у небо.
Як пише CNN з посиланням на Геологічну службу США, виверження відбулося о 05:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).
Retweeted Buitengebieden (@buitengebieden):@jannievandalen1 @spann @JimCantore Six waterspouts in a row! Due to intense heat of lava in Hawaii.— frank cardoza (@fcardoza696) 17 травня 2018 р.
Credits: Bruce Omori#waterspout #hawaii #lava #volcano @TomHall #500pxrtg #kilauea #KilaueaEruption pic.twitter.com/1GYSiIi5qX
Співробітники місцевої обсерваторії та національного парку були попередньо евакуйовані.
У четвер, 17 травня, вітер на Великому острові дме на південний схід від вулкану. Водіїв в навколишніх населених пунктах попросили зупинити рух, якщо вони в цей час перебувають в дорозі, доки видимість не покращиться.
Breaking: #Kilauea #Volcano just erupted.— Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) 17 травня 2018 р.
Ash plume about 30,000 feet!
Residents Urged to Stay Inside
Photo/USGS#breakingweather pic.twitter.com/hBPUkt5ZHR
На опублікованих у соцмережах кадрах видно, що через попіл на схід від Кілауеа також погана видимість.
Thick ash and smoke filling the air due to the eruption of #Kilauea across eastern portions of the Big Island. pic.twitter.com/wX2qcPs3QJ— Jackson Dill (@Jackson_Dill) 17 травня 2018 р.
Раніше місцева служба порятунку провела евакуацію близько 2 тис. осіб, в основному це були жителі населеного пункту Леілані-Естейтс. Губернатор штату Гаваї Девід Іге оголосив район Пуна зоною стихійного лиха у зв'язку з наслідками виверження вулкана Кілауеа на сході острова.
14 травня влада Великого острова, який входить до складу Гавайських островів, наказала евакуювати місцевих жителів з району Пуна, розташованого поблизу зони поширення лави вулкана Кілауеа
Вулкан проявляє підвищену сейсмічну активність з початку травня. Кілауеа вважається одним з найактивніших вулканів в світі. Його висота становить 1247 метрів над рівнем моря.
Джерело: Новое Время