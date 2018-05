На Гаваях зафіксоване вибухове виверження вулкану Кілауеа

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA Вулканічна активність паралізувала життя довколишніх населених пунктів

Шлейф попелу та диму піднявся на кілька тисяч метрів у небо

На вулкані Кілауеа на Гаваях сталося вибухове виверження, яке відправило шлейф попелу та диму на кілька тисяч метрів у небо.

Як пише CNN з посиланням на Геологічну службу США, виверження відбулося о 05:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).

Співробітники місцевої обсерваторії та національного парку були попередньо евакуйовані.

У четвер, 17 травня, вітер на Великому острові дме на південний схід від вулкану. Водіїв в навколишніх населених пунктах попросили зупинити рух, якщо вони в цей час перебувають в дорозі, доки видимість не покращиться.

На опублікованих у соцмережах кадрах видно, що через попіл на схід від Кілауеа також погана видимість.

Thick ash and smoke filling the air due to the eruption of #Kilauea across eastern portions of the Big Island. pic.twitter.com/wX2qcPs3QJ — Jackson Dill (@Jackson_Dill) 17 травня 2018 р.

Раніше місцева служба порятунку провела евакуацію близько 2 тис. осіб, в основному це були жителі населеного пункту Леілані-Естейтс. Губернатор штату Гаваї Девід Іге оголосив район Пуна зоною стихійного лиха у зв'язку з наслідками виверження вулкана Кілауеа на сході острова.

14 травня влада Великого острова, який входить до складу Гавайських островів, наказала евакуювати місцевих жителів з району Пуна, розташованого поблизу зони поширення лави вулкана Кілауеа

Вулкан проявляє підвищену сейсмічну активність з початку травня. Кілауеа вважається одним з найактивніших вулканів в світі. Його висота становить 1247 метрів над рівнем моря.

Джерело: Новое Время