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    На Гаваях зафіксоване вибухове виверження вулкану Кілауеа

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    <p>Вулканічна активність паралізувала життя довколишніх населених пунктів</p>
    Фото: EPA

    Вулканічна активність паралізувала життя довколишніх населених пунктів

    Шлейф попелу та диму піднявся на кілька тисяч метрів у небо

    На вулкані Кілауеа на Гаваях сталося вибухове виверження, яке відправило шлейф попелу та диму на кілька тисяч метрів у небо.

    Як пише CNN з посиланням на Геологічну службу США, виверження відбулося о 05:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).

    Співробітники місцевої обсерваторії та національного парку були попередньо евакуйовані.

    У четвер, 17 травня, вітер на Великому острові дме на південний схід від вулкану. Водіїв в навколишніх населених пунктах попросили зупинити рух, якщо вони в цей час перебувають в дорозі, доки видимість не покращиться.

    На опублікованих у соцмережах кадрах видно, що через попіл на схід від Кілауеа також погана видимість.

    Раніше місцева служба порятунку провела евакуацію близько 2 тис. осіб, в основному це були жителі населеного пункту Леілані-Естейтс. Губернатор штату Гаваї Девід Іге оголосив район Пуна зоною стихійного лиха у зв'язку з наслідками виверження вулкана Кілауеа на сході острова.

    14 травня влада Великого острова, який входить до складу Гавайських островів, наказала евакуювати місцевих жителів з району Пуна, розташованого поблизу зони поширення лави вулкана Кілауеа

    Вулкан проявляє підвищену сейсмічну активність з початку травня. Кілауеа вважається одним з найактивніших вулканів в світі. Його висота становить 1247 метрів над рівнем моря.

    Джерело: Новое Время

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