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Зеленський розповів про російських водіїв в операції «Павутина»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський розповів про російських водіїв в операції «Павутина»
Президент України також повідомив, що спецслужби під час цієї операції «використовували лише нашу зброю»
колаж: glavcom.ua

Зеленський: Водії вантажівок, що перевозили дрони для атаки на російські літаки, діяли несвідомо

Російські водії вантажівок, які перевозили платформи для масштабної несподіваної атаки українських безпілотників на російські військові літаки, робили це несвідомо. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC, пише «Главком».

Під час атаки дрони були заховані у «мобільних будинках» з розсувними дахами. Ці конструкції завантажували на вантажівки, а потім дистанційно відкривали для проведення операції.

«Вони нічого не знали», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання співведучої Марти Раддац. «Вони просто виконували свою роботу».

Зеленський наголосив, що водії не були обізнані про те, що мобільні котеджі та інші контейнери, які вони перевозили, були таємно оснащені безпілотниками, призначеними для атаки на російські аеродроми та пошкодження військової техніки вартістю мільярди доларів.

Президент України також повідомив, що спецслужби під час цієї операції «використовували лише нашу зброю» і не застосовували обладнання, що походило з арсеналу союзників.

«Я дуже хотів використовувати лише те, що ми виробляємо, і щоб розділення було дуже чітким», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський категорично спростував характеристику війни між Росією та Україною, яку раніше висловив президент США Дональд Трамп. Трамп порівняв країни з «двома молодими людьми, які б'ються, як шалені», та сказав: «Іноді краще дозволити їм трохи поборотися».

В інтерв'ю співведуча Марта Раддац запитала Зеленського, чи «розуміє» Трамп меседж про страждання в Україні, виходячи з його заяв.

«Ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку», – заявив Зеленський. «Він убивця, який прийшов до цього парку, щоб убивати дітей».

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Теги: Володимир Зеленський СБУ росія

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