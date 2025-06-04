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Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
Після «Рамштайну» Україна із партнерами готує рішення на підтримку спільних оборонних виробництв
фото: Reuters

Путін та Трамп провели телефонну розмову. Так, вперше зʼявилася реакція Путіна на спецоперацію СБУ «Павутина»

Трамп поговорив із Путіним. Останній пообіцяв «відповідь» за атаки на аеродроми. Росія вдарила по навчальному підрозділу на Полтавщині: є поранені. Зеленський назвав головні підсумки 28-го «Рамштайну». Ворог штурмує малими групами. Прикордонники повідомили про ситуацію на Сумщині. Путін провів нараду: відкинув перемовини із Зеленським і промовчав про операцію СБУ. Військові отримають компенсації за невикористані відпустки. Рада ухвалила закон.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 4 червня, аби ви були в курсі подій.

Трамп поговорив із Путіним. Останній пообіцяв «відповідь» за атаки на аеродроми

Диктатор РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Як передає «Главком», про це Трамп повідомив у соцмережах. Так, вперше зʼявилася реакція Путіна на спецоперацію СБУ «Павутина», завдяки які було знищено літаки на аеродромах РФ.

«Путін сказав, і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми. Ми обговорили напад України на російські літаки, що стояли на стоянці, а також різні інші атаки, що відбуваються з обох сторін. Це була хороша розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного миру», – заявив Трамп. Також лідери держав обговорили тему Ірану та ядерної зброї. Трамп вважає, що Путін «міг би бути корисним» у перемовинах із Іраном.

Зеленський назвав головні підсумки 28-го «Рамштайну»

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив головні підсумки 28-го «Рамштайну». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента.

«Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв із партнерами. Це довготривала безпека – це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород», – заявив президент.

Росія вдарила по навчальному підрозділу на Полтавщині: є поранені

Сьогодні, 4 червня, Росія завдала ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Як передає «Главком», про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ. Так, на момент удару військовослужбовці перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. Однак, як зазначає командування, «завдяки заходам безпеки вдалося уникнути найгіршого».

«На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання», – йдеться у заяві.

Путін провів нараду: відкинув перемовини із Зеленським і промовчав про операцію СБУ

Диктатор РФ Володимир Путін не підтримав пропозицію про зустріч України та Росії на рівні лідерів. Як передає «Главком», запис його заяви показав Кремль.

До того ж, українську владу Путін порівняв з «терористами». Він прокоментував підриви залізниці у Брянській та Курській областях РФ за день до другого раунду мирних перемовин у Стамбулі, назвавши це «терористичним актом». Російський лідер звинуватив в ухваленні рішення щодо підривів саме Україну і заявив, що це буцімто зробили для зриву перемовин.

У своїй промові Путін укотре назвав українську владу буцімто «нелегітимною». Він також згадав ініціативу щодо 30-денного припинення вогню та пропозицію Туреччини про зустріч на найвищому рівні, на яку вже погодився президент України.

Ворог штурмує малими групами. Прикордонники повідомили про ситуацію на Сумщині

Російська армія продовжує тиснути малими штурмовими групами у прикордонні Сумської області. Про це повідомляє Главком з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

«Щодо напрямку у Сумській області. Тактика дій противника щодо застосування малих штурмових груп чи груп піхоти, що намагаються зайти на нашу територію, аби розширити зону боїв вже безпосередньо по території України, залишається. Броньовану техніку ворог не використовує, тільки піхотні групи, які періодично намагаються застосовувати чи то квадроцикли, чи мотоцикли з метою швидкості просування вглиб території нашої країни і закріплення», – каже він.

За словами Демченка, ворог, розуміючи, що не може піхотними групами досягти своїх цілей, здійснює прицільні обстріли з артилерії, авіації, аби знищити позиції українських захисників.

Військові отримають компенсації за невикористані відпустки. Рада ухвалила закон

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №11495. Він передбачає компенсації за невикористані відпустки для військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка. За відповідне рішення проголосували 311 парламентарів. Відтепер військові, які звільняються зі служби під час дії воєнного стану, зможуть отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічних, додаткових і соціальних відпусток.

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Теги: Верховна Рада путін Дональд Трамп військові Володимир Зеленський законопроєкт

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