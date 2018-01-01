На глобальному продовольчому форумі з’ясували, що у світі росте попит на м'ясо, молоко і яйця

Зростання попиту на продукти тваринного походження пов'язують із збільшенням населення у світі

У зв'язку з глобальним зростанням чисельності населення світове споживання продуктів тваринного походження продовжує зростати. До такого висновку прийшли учасники 10-го глобального форуму з питань продовольства і сільського господарства (GFFA), який проходив 18-20 січня в Берліні (Німеччина). [READ_MORE] У поточному році в роботі Міжнародного



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Зростання попиту на продукти тваринного походження пов'язують із збільшенням населення у світі

У зв'язку з глобальним зростанням чисельності населення світове споживання продуктів тваринного походження продовжує зростати. До такого висновку прийшли учасники 10-го глобального форуму з питань продовольства і сільського господарства (GFFA), який проходив 18-20 січня в Берліні (Німеччина).

У поточному році в роботі Міжнародного глобального форуму з питань продовольства і сільського господарства взяли участь близько 45 міністрів і понад 70 делегацій з різних країн. Тематика роботи заходу була присвячена розвитку тваринництва і його ролі як однієї з найважливіших галузей сільського господарства.

Очікується, що найближчим часом вплив сільського господарства на навколишнє середовище істотно зросте.

«Глобальне зростання населення і більш високий рівень добробуту призводять до непропорційного зростання споживання продуктів харчування тваринного походження в усьому світі. Йдеться про продукти харчування, отримані з м'яса, молока і яєць. Необхідно значно збільшити виробництво, щоб задовольнити попит, який зріс. Можна також припустити, що торгівля продуктами тваринництва значно зросте», - відзначають організатори форуму.

Ключовою темою заходу в поточному році стало тваринництво і питання, пов'язані з підвищенням ефективності цієї галузі сільського господарства. Після завершення робочої сесії очільники делегацій прийняли підсумкове комюніке, яке відображає спільну позицію міністрів щодо обговорюваної проблематики.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України продовжує дослідження ринку курячого м'яса і, за попередніми його результатами, допускає наявність можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді узгоджених дій виробників у частині узгодження цінової політики.

Джерело: УНН