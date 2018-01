Amazon відкриває свій перший супермаркет без кас

Новий магазин Amazon Go оснащений камерами та сенсорами, які дозволяють відстежувати, які товари покупці беруть з полиць

У понеділок в американському Сієтлі відкривається перший супермаркет Amazon Go, який не потребуватиме від покупців жодних окремих дій для того, аби розрахуватися за покупки.

Новий магазин оснащений камерами та сенсорами, які дозволяють відстежувати, які товари покупці беруть з полиць та повертають їх назад. Після цього відповідна сума списується з кредитної картки клієнта, прив'язаної до облікового запису у додатку для смартфону Amazon Go.

Аби потрапити до супермаркета, площа якого займає 167 квадратних метри у офісній будівлі Amazon у Сієтлі, клієнт має просканувати відкритий на смартфоні додаток та пройти через турнікет. Камери під стелею, сенсорні ваги на полицях та штучний інтелект допомагають зрозуміти, що саме обирає покупець. Якщо покупець проходить із певним товаром через турнікет, відповідна сума списується із його рахунку, прив'язаного до додатку у смартфоні. Якщо ж товар повертають назад на полицю, він видаляється із віртуального кошика покупця. Працівники Amazon лише перевіряють документи в алкогольному відділі супермаркету.

Утім, за свідченнями журналістів, що вже відвідали супермаркет перед його відкриттям для широкої публіки, окрім процесу розрахунку за товари, магазин мало чим відрізняється від своїх конкурентів.

Для запуску проекту компанії знадобилося більше року тестів та п'ять років підготовчої роботи. Уперше свої двері супермаркет відкрив виключно для співробітників Amazon ще у грудні 2016 року і працював з тих пір у випробувальному режимі. Тоді очікувалося, що для широкого загалу супермаркет запрацює вже у перші місяці 2017 року. Але розробники зіткнулися із низкою перепон: камери некоректно розрізнювали покупців із однаковим типом статури, а діти заводили системи стеження у глухий кут, переміщуючи товари на інші полиці.

У минулому році Amazon придбала мережу супермаркетів Whole Foods Market за 13,7 мільярдів доларів. Утім, у компанії не коментують планів щодо відкриття нових магазинів Amazon Go чи запровадження нової технології у мережі Whole Foods.

Нагадаємо, керівник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії, його статки сягнули $105,1 млрд.

Джерело: DW