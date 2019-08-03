На Харківщині авто влетіло у вантажівку: загинули три людини
У ДТП загинули 56-річний водій та двоє пасажирів легковика — жінка та чоловік
У місті Люботин на Харківщині легковий автомобіль зіткнувся з фурою, внаслідок чого троє людей загинули, ще один отримав травми.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Харківської області.
Так, 3 серпня близько 17:00 на трасі зіткнулися фура Renault та легковик «ВАЗ 2112». У ДТП загинули 56-річний водій та двоє пасажирів легковика — жінка та чоловік. 50-річний водій вантажівки отримав травми.
Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Люботинського відділення поліції.
На даний час огляд місця події триває, поліцейські з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.