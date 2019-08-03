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    На Харківщині авто влетіло у вантажівку: загинули три людини

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    На Харківщині авто влетіло у вантажівку: загинули три людини

    У ДТП загинули 56-річний водій та двоє пасажирів легковика — жінка та чоловік

    У місті Люботин на Харківщині легковий автомобіль зіткнувся з фурою, внаслідок чого троє людей загинули, ще один отримав травми.

    Про це повідомили в пресслужбі поліції Харківської області.

    Так, 3 серпня близько 17:00 на трасі зіткнулися фура Renault та легковик «ВАЗ 2112». У ДТП загинули 56-річний водій та двоє пасажирів легковика — жінка та чоловік. 50-річний водій вантажівки отримав травми.

    Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Люботинського відділення поліції.

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    На Харківщині авто влетіло у вантажівку: загинули три людини
    На Харківщині авто влетіло у вантажівку: загинули три людини

    На даний час огляд місця події триває, поліцейські з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. 

    ДТП вантажівки водій автомобіль Харківщина аварія жінка чоловік
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