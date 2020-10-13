На Харківщині чоловік викрав автівку та потрапив на ній у ДТП



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На місці правоохоронці встановили, що 27-річний водій незаконно заволодів автомобілем та не впорався з керуванням

Чоловік поцупив автомобіль, аби поїхати за цигарками та по дорозі він потрапив у ДТП

До поліцейських потерпілий звернувся 11 жовтня о 9:40. Чоловік сказав, що не може знайти ключі від авто та сам автомобіль. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Чоловік приїхав із друзями на риболовлю в село Баранове. Увечері він залишив авто біля будинку, але вранці воно зникло.

У той же день місцева пенсіонерка інформувала поліцейських, що знайшла розбитий автомобіль. На місці правоохоронці встановили, що 27-річний водій незаконно заволодів автомобілем та не впорався з керуванням. Викрадач і потерпілий знали один одного.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу. Зловмисникові загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

На Харківщині чоловік викрав автівку та потрапив на ній у ДТП

Також складено протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 2 ст. 126 (керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів або не пред’явили їх для перевірки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що у Борисполі п’яна водійка збила пішохода і намагалася втекти.