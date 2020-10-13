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    На Харківщині чоловік викрав автівку та потрапив на ній у ДТП

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    На місці правоохоронці встановили, що 27-річний водій незаконно заволодів автомобілем та не впорався з керуванням - На Харківщині чоловік викрав автівку та потрапив на ній у ДТП
    На місці правоохоронці встановили, що 27-річний водій незаконно заволодів автомобілем та не впорався з керуванням

    Чоловік поцупив автомобіль, аби поїхати за цигарками та по дорозі він потрапив у ДТП

    До поліцейських потерпілий звернувся 11 жовтня о 9:40. Чоловік сказав, що не може знайти ключі від авто та сам автомобіль. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Чоловік приїхав із друзями на риболовлю в село Баранове. Увечері він залишив авто біля будинку, але вранці воно зникло. 

    У той же день місцева пенсіонерка інформувала поліцейських, що знайшла розбитий автомобіль. На місці правоохоронці встановили, що 27-річний водій незаконно заволодів автомобілем та не впорався з керуванням. Викрадач і потерпілий знали один одного.

    До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу. Зловмисникові загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. 

    На Харківщині чоловік викрав автівку та потрапив на ній у ДТП
    На Харківщині чоловік викрав автівку та потрапив на ній у ДТП

    Також складено протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 2 ст. 126 (керування транспортними засобами особами, які не мають відповідних документів або не пред’явили їх для перевірки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Нагадаємо, що у Борисполі п’яна водійка збила пішохода і намагалася втекти.

    ДТП водій автомобіль село чоловік
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