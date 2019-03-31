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    На Харківщині дві дільниці відкрилися із затримкою

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    <p>На території Харківської області створено 14 окружних виборчих комісій та 1681 територіальна виборча дільниця</p> - На Харківщині дві дільниці відкрилися із затримкою

    На території Харківської області створено 14 окружних виборчих комісій та 1681 територіальна виборча дільниця

    За фактами невчасного відкриття дільниць у Змієві та у Немишлянському районі Харкова проводиться перевірка

    У Харківській області в неділю, 31 березня, на виборах президента України із незначним затриманням відкрилися дві дільниці, розташовані у Немишлянському районі Харкова та у місті Зміїв.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Інформація за вказаними фактами зареєстрована в журналах Єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних відділів поліції, проводиться перевірка», - заявили в поліції.

    Зазначається, що для забезпечення охорони публічного порядку на виборчих дільницях та в місцях розташування окружних і територіальних виборчих комісій залучено 3879 працівників поліції та курсантів ХНУВС.

    Також у день виборів для здійснення спільного патрулювання на вулицях та в інших громадських місцях додатково залучені працівники поліції Управління патрульної поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

    Окрім забезпечення публічного порядку, на органи внутрішніх справ покладається охорона виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації у приміщеннях виборчих комісій та під час їх перевезення членами виборчих комісій.

    Нагадаємо, на території Харківської області створено 14 окружних виборчих комісій та 1681 територіальна виборча дільниця.

    Як відомо, 31 березня в Україні стартували вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

    На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

    Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см. 

    МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

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