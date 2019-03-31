На Харківщині дві дільниці відкрилися із затримкою



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На території Харківської області створено 14 окружних виборчих комісій та 1681 територіальна виборча дільниця

За фактами невчасного відкриття дільниць у Змієві та у Немишлянському районі Харкова проводиться перевірка

У Харківській області в неділю, 31 березня, на виборах президента України із незначним затриманням відкрилися дві дільниці, розташовані у Немишлянському районі Харкова та у місті Зміїв.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«Інформація за вказаними фактами зареєстрована в журналах Єдиного обліку заяв та повідомлень територіальних відділів поліції, проводиться перевірка», - заявили в поліції.

Зазначається, що для забезпечення охорони публічного порядку на виборчих дільницях та в місцях розташування окружних і територіальних виборчих комісій залучено 3879 працівників поліції та курсантів ХНУВС.

Також у день виборів для здійснення спільного патрулювання на вулицях та в інших громадських місцях додатково залучені працівники поліції Управління патрульної поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Окрім забезпечення публічного порядку, на органи внутрішніх справ покладається охорона виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації у приміщеннях виборчих комісій та під час їх перевезення членами виборчих комісій.

Нагадаємо, на території Харківської області створено 14 окружних виборчих комісій та 1681 територіальна виборча дільниця.

Як відомо, 31 березня в Україні стартували вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.