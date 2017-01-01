На Харківщині кішка задушила дитину
- 25 Листопада, 04:56
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Розсилка
Кішка залізла в коляску і лягла дитині на обличчяУ Харківській області кішка задушила тримісячне немовля. Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області, нещасний випадок стався 23 листопада в селі Цупівка Дергачівського району.
Повідомлення про загибель хлопчика надійшло в поліцію від жителів села в 19.00. На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи, ювенальної превенції, експерти-криміналісти.
Попередньо встановлено, що батьки вивезли на вулицю коляску з немовлям для прогулянки і на деякий час залишили дитину одну.
«Коли дорослі повернулися, то побачили, що в коляску кішка залізла і лягла дитині на обличчя. За попередніми висновками експертів, смерть хлопчика настала в результаті асфіксії», - сказано в повідомленні.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію по 1 ч. ст. 166 Кримінального кодексу (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Досудове розслідування триває.