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    На Харківщині мешканці селища перекривали дорогу через відсутність опалення

    Поліція не зафіксувала порушень публічного порядку
    Сьогодні о 12.10 в селищі Покотилівка близько 50 громадян перекрили рух автошляху «Харків-Сімферополь». Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області. Для з'ясування всіх обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Харківського відділу поліції. Встановлено, що
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    Акція протесту
    Фото: 057.ua
    Акція протесту

    Поліція не зафіксувала порушень публічного порядку

    Сьогодні о 12.10 в селищі Покотилівка близько 50 громадян перекрили рух автошляху «Харків-Сімферополь». Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

    Для з'ясування всіх обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Харківського відділу поліції.

    Встановлено, що місцеві жителі перекрили дорогу на знак протесту через відсутність теплопостачання у житлових будинках.

    Наразі рух транспорту відновлений. Порушень публічного порядку не зафіксовано.

    Інформація про подію зареєстрована у журналі єдиного обліку Харківського відділу поліції.

    Нагадаємо, у Кропивницькому зупинена через аварію котельня відновила роботу.

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