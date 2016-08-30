На Харківщині мешканці селища перекривали дорогу через відсутність опалення

Поліція не зафіксувала порушень публічного порядку

Сьогодні о 12.10 в селищі Покотилівка близько 50 громадян перекрили рух автошляху «Харків-Сімферополь». Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області. Для з'ясування всіх обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Харківського відділу поліції. Встановлено, що