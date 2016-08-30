На Харківщині мешканці селища перекривали дорогу через відсутність опалення
- Сьогодні, 18:59
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Розсилка
Фото: 057.ua
Акція протесту
Поліція не зафіксувала порушень публічного порядку
Сьогодні о 12.10 в селищі Покотилівка близько 50 громадян перекрили рух автошляху «Харків-Сімферополь». Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.
Для з'ясування всіх обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Харківського відділу поліції.
Встановлено, що місцеві жителі перекрили дорогу на знак протесту через відсутність теплопостачання у житлових будинках.
Наразі рух транспорту відновлений. Порушень публічного порядку не зафіксовано.
Інформація про подію зареєстрована у журналі єдиного обліку Харківського відділу поліції.
Нагадаємо, у Кропивницькому зупинена через аварію котельня відновила роботу.