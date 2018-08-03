На Харківщині розслідують справу поліцейських, які з хабарем потрапили на відео



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Скріншот з відео

Наразі поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків

На Харківщині прокуратура розпочала розслідування щодо поліцейських, яких підозрюють у вимаганні 10 тис. грн з нетверезого водія за нескладання протоколу та непритягнення до відповідальності.

Про це 3 серпня повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

«Кримінальне провадження зареєстровано. Досудове розслідування проводять слідчі прокуратури Харківської області. Усі обставини будуть перевірені слідчим шляхом», - заявив в.о. прокурора Харківської області Артем Степанов.

Нагадаємо, йдеться про інцидент, що стався на трасі у Чугуєві. Відео із записом, як поліцейські вимагають, а потім і отримують від водія, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, гроші, з'явилося 2 серпня на каналі одного із користувачів YouTube.

Наразі поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією.