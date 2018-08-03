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    На Харківщині розслідують справу поліцейських, які з хабарем потрапили на відео

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    На Харківщині розслідують справу поліцейських, які з хабарем потрапили на відео
    Скріншот з відео

    Наразі поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків

    На Харківщині прокуратура розпочала розслідування щодо поліцейських, яких підозрюють у вимаганні 10 тис. грн з нетверезого водія за нескладання протоколу та непритягнення до відповідальності.

    Про це 3 серпня повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

    «Кримінальне провадження зареєстровано. Досудове розслідування проводять слідчі прокуратури Харківської області. Усі обставини будуть  перевірені слідчим шляхом», - заявив в.о. прокурора Харківської області Артем Степанов.

    Нагадаємо, йдеться про інцидент, що стався на трасі у Чугуєві. Відео із записом, як поліцейські вимагають, а потім і отримують від водія, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння, гроші, з'явилося 2 серпня на каналі одного із користувачів YouTube.

    Наразі поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків.

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк  від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією.

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