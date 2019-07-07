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    На Харківщині в очереті знайшли обгоріле тіло чоловіка

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    На Харківщині в очереті знайшли обгоріле тіло чоловіка

    На тілі загиблого виявили тілесні ушкодження у вигляді синців та слід від удару струмом

    У п'ятницю, 5 липня, у Харківській області в очереті знайшли обгоріле тіло чоловіка. На вигляд загиблому від 25 до 35 років.

    Про це передає пресслужба поліції області.

    Повідомлення про те, що в селі Мар'ївка сталося загоряння сухої трави, після гасіння якої було виявлено обгоріле тіло чоловіка, надійшло до Первомайського відділку поліції області.

    На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

    «На одній з вулиць в горілому очереті поліцейські виявили тіло чоловіка, на вигляд йому від 25 до 35 років. На тілі померлого судово-медичний експерт виявив тілесні ушкодження у вигляді синців та слід від удару струмом», - йдеться в повідомленні.

    Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчо-оперативні заходи з встановлення особи, причетної до злочину та встановлення особи померлого.

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