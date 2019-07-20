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    На Харківщині затримали контрабандні книги з Росії

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    СБУ блокувала контрабандне ввезення з Росії друкованої продукції на понад мільйон гривень - На Харківщині затримали контрабандні книги з Росії
    СБУ блокувала контрабандне ввезення з Росії друкованої продукції на понад мільйон гривень
    Фото: СБУ

    На Харківщині зупинили вантажівку з російськими книжками на 1 млн грн

    На Харківщині співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою попередили контрабандне ввезення друкованої продукції з території країни-агресора на понад мільйон гривень.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали на ділянці поза пунктами пропуску вантажний автомобіль на російській реєстрації.

    Під час огляду транспортного засобу виявлено книжки російського виробництва та товари народного вжитку. За попередніми оцінками загальна вартість вилученої продукції становить понад один мільйон гривень.

    Наразі вирішується питання стосовно притягнення водія до передбаченої законом відповідальності.

    Також перевіряється інформація щодо причетності посадових осіб Держприкордонслужби до незаконного переміщення товарів через державний кордон. 

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