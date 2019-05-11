На Херсонщині голова територіальної громади вимагав хабар у 100 тисяч



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У Херсонській області чиновника затримали з хабарем у 100 тисяч гривень

Поліція викрила корупційну схему отримання земельних ділянок, організовану головою об'єднаної територіальної громади.

У Херсонській області голову об'єднаної територіальної громади (ОТГ) затримали на хабарі в 100 тисяч грн за вирішення земельних питань.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Стверджується, що правоохоронці викрили корупційну схему отримання земельних ділянок, організовану посадовими особами об'єднаної територіальної громади.

«Було встановлено, що керівник однієї з об'єднаних територіальних громад вимагав від громадянина неправомірну вигоду за виділення останньому 10 га землі. Земельна ділянка потрібна була громадянину для розміщення сонячних батарей.

«Вартість» 1 га землі становила 10 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за даними поліції, чиновник зажадав: сума неправомірної вигоди мала бути перерахована на рахунок визначеної ним громадської організації. Також йому потрібно було надати документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій.

У п'ятницю, 10 травня, правоохоронці затримали чиновника. Зараз у приміщеннях територіальної громади і громадської організації, а також за місцем проживання фігурантів проводяться обшуки. У службовому кабінеті голови вилучили квитанції, які надали останньому як підтвердження проведення перерахунку на суму 100 тисяч гривень.