  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Херсонщині голова територіальної громади вимагав хабар у 100 тисяч

    • Розсилка
    У Херсонській області чиновника затримали з хабарем у 100 тисяч гривень - На Херсонщині голова територіальної громади вимагав хабар у 100 тисяч
    У Херсонській області чиновника затримали з хабарем у 100 тисяч гривень

    Поліція викрила корупційну схему отримання земельних ділянок, організовану головою об'єднаної територіальної громади.

    У Херсонській області голову об'єднаної територіальної громади (ОТГ) затримали на хабарі в 100 тисяч грн за вирішення земельних питань.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Стверджується, що правоохоронці викрили корупційну схему отримання земельних ділянок, організовану посадовими особами об'єднаної територіальної громади.

    «Було встановлено, що керівник однієї з об'єднаних територіальних громад вимагав від громадянина неправомірну вигоду за виділення останньому 10 га землі. Земельна ділянка потрібна була громадянину для розміщення сонячних батарей.

    «Вартість» 1 га землі становила 10 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

    Окрім того, за даними поліції, чиновник зажадав: сума неправомірної вигоди мала бути перерахована на рахунок визначеної ним громадської організації. Також йому потрібно було надати документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій.

    У п'ятницю, 10 травня, правоохоронці затримали чиновника. Зараз у приміщеннях територіальної громади і громадської організації, а також за місцем проживання фігурантів проводяться обшуки. У службовому кабінеті голови вилучили квитанції, які надали останньому як підтвердження проведення перерахунку на суму 100 тисяч гривень.

    хабар документи поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ