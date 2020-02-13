Спектакль на руїнах «Укрбуду». Микитась – жертва чи спільник нової влади?

Микитась в обмін на «дружбу» з новою владою подарував Богдану, Єрмаку та іншим високопосадовцям десятки квартир, побудованих корпорацією «Укрбуд»?

Що сталося з бізнесом відомого забудовника і куди тепер бігти інвесторам

«Навіть ті, хто зараз ворогує між собою, той же Богдан і Андрій Єрмак…, – це все наше угрупування. Це все наші друзі». Так райдужно скандальний забудовник Максим Микитась описував свої стосунки з новою владою зовсім недавно. Якщо вірити запису, оприлюдненому 3 лютого телеграм-каналом «Джокер», впливовий бізнесмен та політик говорив це своєму неназваному співрозмовнику у кінці листопада 2019 року. Парочка у ресторані обговорювала вплив найближчого оточення Зеленського на будівельний бізнес. Зокрема мова йшла про на той момент главу Офісу президента Андрія Богдана, помічника президента Андрія Єрмака та першого заступника голови Офісу Сергія Трофімова



Автор «зливу» також додає, що, за його інформацією, Микитась в обмін на цю «дружбу» подарував Богдану, Єрмаку та іншим високопосадовцям десятки квартир, побудованих його корпорацією «Укрбуд». Серед тих, на кого «звалились» такі подарунки, зокрема, люди іншого впливового забудовника, близького до Офісу президента Андрія Вавриша – його син Максим та юрист Дмитро Сторожук.

Андрій Вавриш після появи цієї інформації закликав «не реагувати на маніпуляції» і запевнив, що всі його стосунки з «Укрбудом» мали виключно бізнесовий характер та відбувалися в рамках цивільно-правових угод.

Але тут важливо зауважити, якраз Вавриш дійсно товаришує з Андрієм Богданом, який очолював Офіс президента до недавнього часу. А от прізвище Микитася Зеленський навпаки озвучив як приклад обіцяних ним очікуваних «посадок». Тож у підсумку бізнесмен, який чудово почував себе за Порошенка, тепер виконує роль жертви. А руйнування його бізнесу – це загроза обвалу всьому ринку житлової нерухомості.

Не можна виключати і нехитру комбінацію – коли забудовник, який фактично довів «Укрбуд» до скрутного фінансового стану, просто скидає з себе збитки, розігруючи спектакль у змові з новою владою.

Гріхи минулого. Хронологія

Судячи з тайм-коду відео, на якому Микитась хвалиться своїми зв’язками з командою Зеленського, зняте воно 29 листопада 2019 року. На той момент бізнесмен вже обріс неприємностями.

2 жовтня минулого року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Микитасю підозру в заволодінні майном Нацгвардії більше, ніж на 80 млн грн. За даними слідства, Микитась, використовуючи підконтрольні йому фірми, в змові з тодішнім керівником Нацгвардії організував корупційну схему для заволодіння нерухомістю.

Схема виглядала так. Нацгвардія в обмін на земельну ділянку площею близько гектара в центрі Києва мала отримати 50 апартаментів і 30 паркомісць в житловому комплексі на Печерську, який зводив забудовник. Однак в 2016–2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія раптом відмовилася від квартир і паркомісць у центрі столиці в обмін на 65 квартир в будинку, який той же забудовник зводив на околиці Києва.

Підозрюваного зобов’язали носити електронний браслет та відпустили під заставу в 5,5 млн грн, пояснивши, що ризиків, що він ухилятиметься від слідства, нема. Щоправда, згодом суму застави збільшили до цифри завданих збитків, але у Микитася та його друзів знайшлися і 80 млн, аби лиш він не сидів за гратами. Натомість Микитася зобов'язали прибувати до детектива, прокурора, слідчого за вимогою, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, і повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи. Крім того, він повинен утримуватися від спілкування зі свідками і підозрюваними в цьому кримінальному провадженні та здати на зберігання правоохоронцям свій закордонний паспорт і носити електронний браслет.

А вже в січні 2020 року трапилась гучна історія з перерваним польотом до Лондона – у прокурорів виникла підозра, що Микитась приховує справжню мету поїздки (запевняв, що йому потрібне лікування), і його зняли просто з рейсу. 12 лютого Вищий антикорупційний суд продовжив йому запобіжний захід ще на два місяці.

У січні 2020 року Максима Микитася висадили з літака до Лондона

Махінації з квартирами для Нацгвардії – не єдине в чому звинувачують забудовника. Слідчі Державного бюро розслідувань направили до суду обвинувальний акт щодо побиття Микитасем голови об’єднаної громади селища Любеч під час агітації на останніх парламентських виборах.

Також фірма з орбіти забудовника – «Північно-український будівельний альянс» – отримала 600 млн грн передоплати на ремонт сумнозвісного Шулявського мосту. Потім київська влада підняла вартість робіт ще майже на пів мільярда, і це ще не кінець. Шляхопровід перед Новим роком відкрив мер Кличко, але досі не завершена навіть перша черга реконструкції – для цього треба добудувати два з’їзди.

Взагалі до справи з землею Нацгвардії безпосередньо Микитася прив’язали одним з останніх. Ще всередині 2019 року детективи НАБУ затримували колишнього командувача Нацгвардії Юрія Аллерова, гендиректора компанії «Укрбуд девелопмент» Олега Майбороду та оцінювачку Алісу Грищук. Всі вони вийшли під застави. Власне, невідомим співрозмовником з оприлюдненого запису, який обговорює закриття справ проти себе, може бути якраз Майборода. На відео вони ведуть цілком дружню бесіду, але згодом стосунки цих двох зіпсувались на ґрунті іншої історії – краху «Укрбуду», що значно резонансніше, ніж махінації кількарічної давнини.

Хто що вкрав

Саме з гігантом «Укрбуд» завжди асоціювався Микитась. Він керував будівельним холдингом з 2010 по 2016 рік, доки за підтримки Адміністрації президента Порошенка не виграв проміжні вибори на окрузі в Чернігові. Микитась отримав мандат, але при цьому зберіг вплив на «Укрбуд». Холдинг став одним з лідерів галузі, а Микитась залишився фактичним власником компанії «Укрбуд девелопмент», що існує під парасолькою державного «Укрбуду» і, власне, веде будівельні роботи. Але влітку на фоні проблем із затриманням її директора Майбороди щось пішло не так – ринком поповзли чутки про проблеми «Укрбуду» з ліквідністю та суттєве сповільнення темпів будівництва. Точніше, воно майже зупинилося. Подальші ж події тільки підтвердили тривожні чутки.

У вересні Микитась заявив про продаж «Укрбуд девелопмент» групі непублічних інвесторів і запевнив, що компанія продовжує функціонувати в звичайному режимі, менеджмент залишається на місцях, а будівництво запущене (щоправда, виявиться, що «запущене» в гіршому сенсі). Те, що Микитась вийшов з компанії та взагалі будівельного бізнесу, підтвердив і її керівник Майборода.

Поки ринок переварював цю важливу новину і обговорював, наскільки добровільним був такий крок, події розгорталися далі. За кілька днів Микитась змінив версію, заявивши, що нічого не продавав, а підписав лише меморандуми, які не мають жодних юридичних наслідків. Також Микитась звинуватив Майбороду, якому «Укрбуд» був переданий в управління за довіреністю, що той самостійно продав активи девелоперської компанії ресторатору Дмитру Федотенкову.

Гендиректор «Укрбуд девелопмент» Олег Майборода запевняє, що Микитась бездумними тратами довів компанію до ручки

В ефірі телеканалу «Прямий», який пов’язують з Порошенком, Микитась заявив, що перед інвесторами тепер відповідальні Федотенков, Майборода, та головний юрист компанії В’ячеслав Мармиш, на людей якого нібито було оформлено багато активів «Укрбуду». Таким чином Микитась фактично повідомив про рейдерство і вмив руки перед 13 тисячами вкладників, що інвестували в новобудови. Також він додав, що з компанії виведені активи з прибутковістю понад 4 млрд грн. Цікаво, що Мармиш, як і Микитась з Майбородою, також проходить фігурантом вищезгаданої справи про заволодіння майном Нацгвардії.

У Майбороди з Федотенковим – інша версія подій. Майборода розповів, що проблеми «Укрбуду» почались давно, оскільки Микитась плутав оборотні кошти з особистими і спрямовував гроші компанії (а точніше, інвесторів, які вкладались в квартири) на розкішний спосіб життя. Серед доказів – купівля будинку на столичних Осокорках за 160 млн грн, годинника за $300 тис., автопарк з люксових Lamborghini, Maybach, Aston Martin. Плюс 1,5 млрд грн було витрачено на купівлю непрофільних збиткових активів. Все це, за словами Майбороди, на фоні падіння попиту і зміцнення гривні привело до важкого фінансового стану «Укрбуду», і він був вимушений шукати вихід. І тут на арені з’являється Федотенков з його «групою інвесторів», які й почали фінансування. Планувалось, що перехід прав власності на компанії буде відбуватись по мірі надходження коштів. Але в якийсь момент Микитася припинили влаштовувати умови меморандуму, а інвестори у відповідь зупинили фінансування будівництва.

Знайшли рятівника

Цікаво, що новий власник «Укрбуд девелопмент» Федотенков, який володіє мережею ресторанів Tarantino family, далекий від будівельного бізнесу. Ходили чутки, що в девелопмент він потрапив за сприяння нардепа-ресторатора Миколи Тищенка, якому, в свою чергу, доручив займатись київськими питаннями впливовий помічник президента Андрій Єрмак, який тепер очолив Офіс глави держави. Враховуючи, що Єрмак має хороші зв’язки в російському політичному істеблішменті, а Федотенков має бізнес на території країни-аресора, заговорили навіть про російський слід в справі «Укрбуду».

Новий власник «Укрбуд девелопмент» Дмитро Федотенков каже, що має за спиною потужних інвесторів

Показово, що досі, судячи з даних реєстрів, Федотенков формально не є власником «Укрбуд девелопмент». Він ховає свою персону за двома відвертими «фунтами» – бізнесменом Євгеном Дікіним та фермером Василем Польовим, які володіють по 50% компанії. Федотенков досить плутано пояснює, навіщо йому компанія з такими фінансовими проблемами. Злі ж язики подейкують, що за «віджимом» «Укрбуду» у Микитася може стояти вже згаданий на початку Андрій Вавриш. Хоча той у свою чергу запевняє, що не має до корпорації жодного стосунку.

Але співпрацюють два забудовники давно і плідно. Керівник «Укрбуд девелопмент» Майборода проходить зараз у ще одній справі щодо подій 2013 року і завдання понад 9 млн грн збитків шляхом будівництва паркінгу замість басейну для школи у Голосіївському районі Києва. Містобудівні умови та обмеження, з яких зникли згадки про будівництво басейну, для компанії Микитася готував… Вавриш, який працював тоді заступником директора Департаменту містобудування КМДА.

Ситуація з «Укрбудом», падіння якого матиме катастрофічні наслідки для ринку, досягла тієї стадії, що на неї вимушені були реагувати РНБО та президент Зеленський. У грудні президент особисто заспокоював постраждалих інвесторів, зазначивши, що обіцянки добувати нерухомість «Укрбуду» надав лідер галузі – корпорація «Київміськбуд». Для добудови понад 20 житлових комплексів компанія, 80% акцій якої належить Київській міськадміністрації, планує залучити власний нерозподілений прибуток та кредити державних банків. У «Київміськбуді» підрахували, що половина житлових комплексів «Укрбуду» є збитковими, але за рахунок іншої половини можна буде вийти в скромне позитивне сальдо 3–4 млн грн. При цьому, наприклад, власники земель, на яких зводяться житлові комплекси «Генезис» та «Едельвейс», відмовились співпрацювати з «Київміськбудом» та шукають альтернативу.

Представник групи вкладників «Укрбуду» Володимир Ковальчук, який планує колись в’їхати в свою квартиру в недобудованому поки ЖК «Академпарк», каже, що інвестори наразі очікують на підписання документів. Воно має відбутися за участю фонду «Житло-Капітал», який акумулює кошти на будівництво, і попереднього забудовника. Після цього очікується оприлюднення графіків будівництва вже за участю «Київміськбуду».

Представник групи вкладників Володимир Ковальчук вважає, що в історії з «Укрбудом» нема позитивних персонажів

«Технічно фонд змінює забудовника, і далі всі кошти, які йдуть у фонд, будуть спрямовуватись в «Київміськбуд». Передача об’єктів зараз в процесі, – каже Ковальчук. – У нас були спільні зустрічі з представниками «Укрбуду» – і з Майбородою, і з Микитасем. Вони казали, що є складнощі, які вони вирішують, але без конкретики. Там взагалі нема негативних чи позитивних персонажів – вони всі негативні, бо не виконують свої зобов’язання. Ми їх закликали відкласти на другий план їхні корпоративні проблеми і зайнятись пошуком іншого забудовника, якому вони готові передати об’єкти».

У Верховній Раді вже задумались, як взагалі унеможливити в майбутньому проблеми з забудовниками, яких спритні ділки заганяють у банкрутство. Член профільного комітету з питань містобудування Іван Юнаков зі «Слуги народу» в розмові з «Главкомом» розповів, що комітет разом з Мінрегіоном розробляє концепцію зниження ризиків для інвесторів у будівельній галузі. Пропонується, аби всі охочі вкладати в новобудови працювали через банки із залученням страхових компаній.

«Микитась – це саме політична історія, а не будівельна, – говорить експерт з містобудування Віктор Глеба в коментарі телепрограмі «Після всього». – Є карта, де нанесені всі об'єкти Микитася, вона в відкритому доступі. Стільки грошей в цьому списку, що ласим шматком пораненого лева готові поласувати гієни з іншого табору, оскільки будівельна мафія – це прайд, в якому з'їдають слабких. Микитась виявився слабким в цій зооісторії. Його з'їли».

А от колишній «слуга» Антон Поляков, який не дав Микитасю прорватися в парламент вдруге по округу на Чернігівщині, дотримується конспірологічної версії. Він наполягає, що в історії з «Укрбудом» ми стали свідками одного великого «договорняка». «Якби Микитась де-юре лишився в компанії, вони б ніяк не протягнули історію з підтримкою «Київміськбуду», – пояснює Поляков. Депутат вимагає створення в Раді тимчасово слідчої комісії щодо «Укрбуду». Він вважає, що скандальний забудовник має домовленості з нинішньою владою: «Микитась досі має вплив на «Укрбуд», інші ж отримали ті частки, які хотіли. Зокрема, Богдан та його люди, яким цікаве будівництво. А фінансову дірку, яка з’явилася в «Укрбуді», домовились перекрити за рахунок коштів київського бюджету. Відкрита ж справа – це такий спосіб змусити Микитася, а у нього ж ще багато чого є, ділитись і дружити з Богданом і його другом Варвришем».

Сам Микитась відмовляється коментувати звинувачення. А от співрозмовники «Главкома» з його оточення переконують, що наразі колишній власник «Укрбуду» воює за залишки, що залишились в компанії, з колишніми друзями. З ними ж, за іронією долі, він проходить і у одній кримінальній справі.

Павло Вуєць, «Главком»