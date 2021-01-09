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    На Херсонщині пенсіонерка віддала 64 тис. грн за зняття порчі

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    Пенсіонерка віддала 64 тисячі гривень - На Херсонщині пенсіонерка віддала 64 тис. грн за зняття порчі
    Пенсіонерка віддала 64 тисячі гривень
    Фото з відкритих джерел

    Літня жінка звернулася до поліції через шахрайку, яка виманила у неї гроші

    У Бериславі, Херсонської області 81-річна літня жінка звернулася до поліції через аферистку, яка обікрала її на 64 тисячі гривень. Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Херсонській області.

    «Пенсіонерка звернулася до поліції та розповіла, що невідома жінка під приводом зняття порчі виманила у неї 40 тисяч гривень та 500 доларів», – йдеться у повідомленні.

    Нині за даним фактом правоохоронці проводять перевірку.

    Нагадаємо, що шахрайка видурила у двох потерпілих 600 тис. грн.

    Теги: гроші поліція жінка
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