На Херсонщині пенсіонерка віддала 64 тис. грн за зняття порчі
Пенсіонерка віддала 64 тисячі гривень
Фото з відкритих джерел
Літня жінка звернулася до поліції через шахрайку, яка виманила у неї гроші
У Бериславі, Херсонської області 81-річна літня жінка звернулася до поліції через аферистку, яка обікрала її на 64 тисячі гривень. Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Херсонській області.
«Пенсіонерка звернулася до поліції та розповіла, що невідома жінка під приводом зняття порчі виманила у неї 40 тисяч гривень та 500 доларів», – йдеться у повідомленні.
Нині за даним фактом правоохоронці проводять перевірку.
Нагадаємо, що шахрайка видурила у двох потерпілих 600 тис. грн.