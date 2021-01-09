На Херсонщині пенсіонерка віддала 64 тис. грн за зняття порчі

Літня жінка звернулася до поліції через шахрайку, яка виманила у неї гроші

У Бериславі, Херсонської області 81-річна літня жінка звернулася до поліції через аферистку, яка обікрала її на 64 тисячі гривень. Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Херсонській області.

«Пенсіонерка звернулася до поліції та розповіла, що невідома жінка під приводом зняття порчі виманила у неї 40 тисяч гривень та 500 доларів», – йдеться у повідомленні.

Нині за даним фактом правоохоронці проводять перевірку.

Нагадаємо, що шахрайка видурила у двох потерпілих 600 тис. грн.