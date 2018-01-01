На Херсонщині трирічну дівчинку гвалтував співмешканець її матері
- Сьогодні, 16:45
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Розсилка
Встановлено, що трирічну дівчинку ґвалтував співмешканець матері
У Херсонській області чоловік систематично ґвалтував свою падчірку. Про це повідомив заступник голови Нацполіції України Вячеслав Аброськін у себе на сторінці у Facebook.
«Вчора до поліції звернулися бабуся та дідусь трирічної дівчинки. Матір, їх донька, привезла онуку до них. Коли бабуся купала дитину, побачила ознаки втручання у полові органи малечі», - розказав він.
За словами Аброськіна, дитина проживає з матір’ю в Херсонській області. Вже встановлено, що трирічну дівчинку ґвалтував співмешканець доньки.
Проводяться необхідні слідчі дії.