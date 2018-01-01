На Херсонщині трирічну дівчинку гвалтував співмешканець її матері

Встановлено, що трирічну дівчинку ґвалтував співмешканець матері

У Херсонській області чоловік систематично ґвалтував свою падчірку. Про це повідомив заступник голови Нацполіції України Вячеслав Аброськін у себе на сторінці у Facebook. «Вчора до поліції звернулися бабуся та дідусь трирічної дівчинки. Матір, їх донька, привезла онуку до них. Коли бабуся купала дитину, побачила ознаки втручання у полові



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Встановлено, що трирічну дівчинку ґвалтував співмешканець матері

У Херсонській області чоловік систематично ґвалтував свою падчірку. Про це повідомив заступник голови Нацполіції України Вячеслав Аброськін у себе на сторінці у Facebook.

«Вчора до поліції звернулися бабуся та дідусь трирічної дівчинки. Матір, їх донька, привезла онуку до них. Коли бабуся купала дитину, побачила ознаки втручання у полові органи малечі», - розказав він.

За словами Аброськіна, дитина проживає з матір’ю в Херсонській області. Вже встановлено, що трирічну дівчинку ґвалтував співмешканець доньки.

Проводяться необхідні слідчі дії.