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    На Херсонщині трирічну дівчинку гвалтував співмешканець її матері

    Встановлено, що трирічну дівчинку ґвалтував співмешканець матері
    У Херсонській області чоловік систематично ґвалтував свою падчірку. Про це повідомив заступник голови Нацполіції України Вячеслав Аброськін у себе на сторінці у Facebook. «Вчора до поліції звернулися бабуся та дідусь трирічної дівчинки. Матір, їх донька, привезла онуку до них. Коли бабуся купала дитину, побачила ознаки втручання у полові
    • Сьогодні, 16:45
    • Розсилка

    Встановлено, що трирічну дівчинку ґвалтував співмешканець матері

    У Херсонській області чоловік систематично ґвалтував свою падчірку. Про це повідомив заступник голови Нацполіції України Вячеслав Аброськін у себе на сторінці у Facebook.

    «Вчора до поліції звернулися бабуся та дідусь трирічної дівчинки. Матір, їх донька, привезла онуку до них. Коли бабуся купала дитину, побачила ознаки втручання у полові органи малечі», - розказав він.

    За словами Аброськіна, дитина проживає з матір’ю в Херсонській області. Вже встановлено, що трирічну дівчинку ґвалтував співмешканець доньки.

    Проводяться необхідні слідчі дії.

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    Національна поліція України кримінал Херсонщина
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