На Херсонщині в пансіонаті «Буревісник» отруїлися 14 дітей



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Постраждалі від отруєння потрапили до лікарні

Також масове отруєння сталося у місті Кропивницький

На Херсонщині отруїлися діти, які відпочивають в пансіонаті «Буревісник» с. Лазурне Скадовського району.

Про це 25 липня повідомляє пресслужба ДСНС України.

За даними рятувальників, 24 липня до інфекційного відділення Скадовської лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 14 дітей (2005-2011 р.н.).

«Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - заявили в ДСНС.

Також масове отруєння сталося у місті Кропивницький. Там протягом 22-24 липня госпіталізовано з ознаками харчового отруєння 12 осіб (з них 2 дітей).

Встановлено, що постраждалі 21 липня вживали їжу домашнього приготування під час святкування дня народження в приватному будинку.

Раніше повідомлялося, що під час рок-фестивалю «Тарас Бульба» в місті Дубно на Рівненщині отруїлися 14 людей. Своє отруєння постраждалі пов'язують з вживанням шаурми, яку вони придбали в торговому місці під час фестивалю.