На рок-фестивалі у Рівненській області отруїлося 14 осіб



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Постраждалі пов'язують отруєння з купівлею шаурми на фестивалі

Під час рок-фестивалю «Тарас Бульба» в місті Дубно отруїлися 14 осіб. Про це повідомив Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ у Facebook.

«У місті Дубно 20-22 липня по медичну допомогу з ознаками гострої кишкової інфекції звернулося 14 осіб. Із них 10 госпіталізовані в інфекційне відділення Дубенської центральної районної лікарні, 4 людини відмовилися від госпіталізації і лікуються амбулаторно. Серед постраждалих - троє дітей», - сказано у повідомленні.

Своє отруєння постраждалі пов'язують з вживанням шаурми, яку вони придбали в торговому місці під час фестивалю.

У МОЗ зазначають, що з настанням літніх спекотних днів підвищується небезпека зараження гострими кишковими інфекціями. Літо ще триває, а це вже третє масове харчове отруєння в області.