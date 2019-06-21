На Херсонщині від води потерпають майже 80 домогосподарств



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Рятувальники продовжують відкачувати воду, якою затопило городи та двори

Станом на 7:00 21 червня у смт Нова Маячка Олешківського району Херсонської області залишаються підтопленими 80 (було 252) домогосподарств, з них 1 (було 69) житловий будинок. Рівень води поступово спадає. Про це повідомляє ДСНС.

Для відкачування води залучено 35 чол. та 9 од. тех., з них від ДСНС 25 чол. особового складу та 7 од. техніки.

Протягом доби відкачано 4 480 м3 води (всього з початку робіт 113 080 м3).

Напередодні повідомлялося, що у двох областях зливи підтопили 140 домівок.

Також нагадаємо, що надзвичайна пожежна небезпека зберігатиметься в Україні до кінця тижня.

Крім того, синоптики попередили, що спека в Україні посилиться. У Києві 21-го червня буде спека. Температура повітря прогнозується +31+33 градуси, буде сухо. Найближчий дощ у столиці очікується 24-го червня, а послаблення спеки, за попередніми прогнозами, припадає на 26-те червня, на середу. Температура повітря знизиться до +25+28 градусів.