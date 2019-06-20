У двох областях зливи підтопили 140 домівок



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Фото: ks.dsns.gov.ua

Рівень води поступово спадає

Станом на ранок четверга, 20 червня, у Львівській і Херсонській областях залишаються підтопленими 140 дворогосподарств, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 20 червня (у Львівській області - ред.) залишаються підтопленими 20 присадибних ділянок в с. Колодець Миколаївського району. Рівень води поступово спадає», - сказано в повідомленні на сайті відомства.

У Херсонській області станом на 7:00 четверга залишаються підтопленими 120 дворогосподарств, з них 3 житлових будинки. Рівень води поступово спадає.

Для відкачування води на Херсонщині було залучено 53 особи і 15 од. тех., з них від ДСНС 41 ос. о/с і 11 од. техніки. Протягом доби відкачано 9 тис. 300 м куб. води (всього з початку робіт 108 тис. м куб.). Прокладено тимчасовий металевий трубопровід діаметром 150 мм для відводу відкачаної води за межі населеного пункту

Також нагадаємо, що надзвичайна пожежна небезпека зберігатиметься в Україні до кінця тижня.

За прогнозами синоптиків, погода в Україні у четвер, 20 червня, буде дуже спекотною і сонячною майже у всіх областях. Однак, в західні регіони прийдуть дощі і грози, але температура повітря збережеться високою.

Дощі з грозами у четвер пройдуть локально — на Заході, Півночі, осередками вздовж річки Дніпро, місцями в Одеській області.

У Києві 20 червня також очікується спека, а стовпчики термометрів покажуть +30+32 градуси вдень, вночі 19-21 градус тепла. Однак, у столиці можливий короткочасний літній дощ з грозою.

Така сонячна погода затримається в Україні ще кілька днів. Незначні похолодання і свіжість почнуться тільки на початку наступного тижня — 24-25 червня.