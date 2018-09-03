На Херсонщині виявили в повітрі токсичні хімічні речовини



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На сполох забили прикордонники, які проводили вимірювання хімічного складу повітря

В Херсонській області прикордонники під час вимірювання виявили хімічні речовини в повітрі.

Про це повідомив представник Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.

«Сьогодні, біля 15 години, під час вимірювання хімічного складу повітря прикордонники Херсонського загону виявили наявність хімічних речовин в повітрі. Прилади показали перевищення вмісту хімічних речовин (токсичні промислові речовини)», - написав Слободян.

Він зазначив, що прикордонники проінформували про це місцеві органи самоврядування, ДСНС та правоохоронні органи.

«Внесено зміни в організацію служби прикордонних нарядів, прикордонники в межах компетенції продовжують відстежувати обстановку», - зазначив представник Держприкордонслужби.

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