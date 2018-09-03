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    На Херсонщині виявили в повітрі токсичні хімічні речовини

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    На Херсонщині виявили в повітрі токсичні хімічні речовини

    На сполох забили прикордонники, які проводили вимірювання хімічного складу повітря

    В Херсонській області прикордонники під час вимірювання виявили хімічні речовини в повітрі.

    Про це повідомив представник Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.

    «Сьогодні, біля 15 години, під час вимірювання хімічного складу повітря прикордонники Херсонського загону виявили наявність хімічних речовин в повітрі. Прилади показали перевищення вмісту хімічних речовин (токсичні промислові речовини)», - написав Слободян.

    Він зазначив, що прикордонники проінформували про це місцеві органи самоврядування, ДСНС та правоохоронні органи.

    «Внесено зміни в організацію служби прикордонних нарядів, прикордонники в межах компетенції продовжують відстежувати обстановку», - зазначив представник Держприкордонслужби.

    Раніше повідомлялося, що на півночі анексованого Криму сталася екологічна катастрофа.

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