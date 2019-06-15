Рятувальники попередили про небезпеку підтоплення міста на воді Вилкового



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15-17 червня на українській ділянці Дунаю біля міста Вилкове зберігатиметься рівень води на небезпечній відмітці 155-160 см над нулем поста

Попередження про підйом рівнів води на Дунаї оголосили на 15-17 червня, спостерігатиметься підтоплення низинних незаселених ділянок міста Вилкове Одеської області. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«За прогнозом Укргідрометцентру, 15-17 червня на українській ділянці Дунаю біля міста Вилкове зберігатиметься рівень води на небезпечній відмітці 155-160 см над нулем поста, спостерігатиметься підтоплення низинних незаселених ділянок міста (фактичний рівень 14 червня на восьму годину ранку - 152 см)», - вказали у відомстві.

Як повідомлялось, у суботу, 15 червня, частину України накриють сильні дощі та грозами, а частина буде страждати від сильної спеки. Зазначається, що погода на сході країни буде спекотною й сухою, температура вдень буде від +31 до +33 градусів.На півдні також без опадів, сонячно і ясно. Вночі +19 +21 градус, вдень повітря прогріється до +31 +33 градусів.

Натомість у північних областях пройдуть сильні грози, місцями можливе посилення вітру до шквальних значень. Вночі в регіоні +17 +19 градусів, вдень очікується від +29 до +31 градуса.

Західні області також накриє дощ і грози, місцями можливий град і сильний вітер. Сухо буде тільки на Волині. Вдень повітря прогріється до +31 градуса.