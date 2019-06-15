Під Києвом на стоянці згоріли 10 автобусів «Богдан»



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Причина пожежі встановлюється

Сьогодні о 02:40 у смт Димер Вишгородського району на Київщині на стоянці автотранспортного підприємства виникла пожежа. Вогнем було знищено 10 маршрутних автобусів «Богдан». Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

О 03:52 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялось, у селі Оленівка Полтавської області під час руху загорівся маршрутний автобус сполученням Горішні Плавні-Кобеляки. Випадок стався у середу, 12 червня. В автобусі їхали 25 пасажирів. Всі вони встигли покинути салон і відійти на безпечну відстань. Ніхто не постраждав, попередня версія - замикання електропроводки.