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    Під Києвом на стоянці згоріли 10 автобусів «Богдан»

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    Під Києвом на стоянці згоріли 10 автобусів «Богдан»

    Причина пожежі встановлюється

    Сьогодні о 02:40 у смт Димер Вишгородського району на Київщині на стоянці автотранспортного підприємства виникла пожежа. Вогнем було знищено 10 маршрутних автобусів «Богдан». Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    О 03:52 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялось, у селі Оленівка Полтавської області під час руху загорівся маршрутний автобус сполученням Горішні Плавні-Кобеляки. Випадок стався у середу, 12 червня. В автобусі їхали 25 пасажирів. Всі вони встигли покинути салон і відійти на безпечну відстань. Ніхто не постраждав, попередня версія - замикання електропроводки.

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