На Херсонщині водна поліція виявила незаконний вилов риби на 2 млн грн



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На Херсонщині водна поліція виявила незаконний вилов на 2 млн грн Фото: Нацполіція

Поліцейські вилучили незаконні знаряддя лову, а також повернули у природне середовище креветку, крабів, калканів, бичка та ятерину

Поблизу Генічеська на Херсонщині водна поліція виявила черговий факт рибного браконьєрства.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Аід час відпрацювання території Чорноморського біосферного заповідника (Херсонська область) поліцейські виявили встановлені браконьєрами незаконні знаряддя лову – ятері. Працівники водної поліції вилучили ці знаряддя, повернувши у природне середовище креветку, крабів, калканів, бичка та ятерину.

Відтак сума збитків державі, які вдалося відвернути лише упродовж цієї ночі, склала понад два мільйони гривень.

Водночас начальник Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки Нацполіції Сергій Науменко, який є керівником превентивного відпрацювання узбережжя Чорного та Азовського морів, повідомив, що поліцейські вивили двох громадян поблизу маяка «Бірючий». Правопорушники на моторному човні знімали заборонені знаряддя лову (так звані «бочки-пастки»).

У зловмисників вилучено човен, 50 одиниць незаконних знарядь лову, а також 7,5 тисяч особин виловленого ними бичка. Завдані браконьєрами збитки оцінені у 250 тисяч гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України.

Вона передбачає відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Максимальне покарання, передбачене цією статтею – до трьох років позбавлення волі.

Водночас начальник Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки Нацполіції повідомив, що за увесь час відпрацювання поліцейські попередили завдання збитків державі на суму близько 70 мільйонів гривень.

Проводиться досудове розслідування.