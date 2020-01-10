Керівниця Київського молодіжного центру підозрюється у розкраданні коштів



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Чиновниця підозрюється у привласненні бюджетних коштів у великих розмірах

Гроші, які нібито витрачалися на проведення заходів, керівниця центру виводила через «підконтрольні» товариства

Столичні правоохоронці повідомили керівниці КП «Київський молодіжний центр» Департаменту молоді та спорту про підозру у розкраданні бюджетних коштів, які були виділені для проведення масових заходів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Співробітники Подільського управління поліції викрили схему привласнення бюджетних грошей. Поліцейські встановили, що директорка Київського молодіжного центру розтрачувала бюджетні кошти на користь підконтрольних суб’єктів господарювання під час реалізації проєктів та проведення молодіжних заходів.

Як розповіли у Подільському управління поліції, упродовж 2018-2019 років директорка розробляла плани проведення заходів, до яких вносила недостовірні відомості щодо дати, місця проведення, запланованої кількості учасників та необхідних витрат.

«Ми встановили випадки, коли заходи, на які виділялися бюджетні кошти, фактично не проводилися або проводилися без будь-якої участі з боку молодіжного центру та відповідного фінансування. Гроші, які нібито витрачалися на проведення того чи іншого заходу, керівниця центру виводила через «підконтрольні» товариства з обмеженою відповідальністю і з ознаками фіктивності та у подальшому витрачала на власні потреби», – пояснила старший слідчий.

У службових приміщеннях і на складах проведено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено речові докази – оргтехніку та документи, які долучили до матеріалів кримінального провадження.

Зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності.