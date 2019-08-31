В Індії на хімзаводі стався вибух, шестеро загиблих і 43 постраждалих



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Поки що про причини вибуху не повідомляється

В індійському штаті Махараштра стався вибух на хімічному заводі, є загиблі. Про це повідомляє агентство ANI.

У повідомленні місцевих ЗМІ також йдеться, що наразі відомо про шестеро загиблих під час вибуху на заводі. За даними агентства, також постраждало 43 особи.





Наразі причини вибуху не відомі.

До слова, на Запорізькому титано-магнієвому заводі 28 липня стався витік тетрахлориду титану. Відзначається, що для осадження випарів рятувальники створили водяну завісу за допомогою насадок-розпилювачів і одночасно привели в готовність обладнання для подачі піни. Працівники заводу для ліквідації течі з бака перекрили вентиль і встановили бандаж. Також було здійснено перекачування хімічної речовини в іншу цистерну.

Днями на підприємстві Фірташа стався викид аміаку. На ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання Азот» (Луганська область) стався витік аміачної води. За даними міськради, витік було оперативно усунуто.



