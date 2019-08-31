В Індії на хімзаводі стався вибух, шестеро загиблих і 43 постраждалих
Поки що про причини вибуху не повідомляється
В індійському штаті Махараштра стався вибух на хімічному заводі, є загиблі. Про це повідомляє агентство ANI.
У повідомленні місцевих ЗМІ також йдеться, що наразі відомо про шестеро загиблих під час вибуху на заводі. За даними агентства, також постраждало 43 особи.
#UPDATE SP Dhule, Vishwas Pandhare: 6 dead and 43 injured in the incident. #Maharashtra https://t.co/2qT9Hfv0cN— ANI (@ANI) 31 августа 2019 г.
Наразі причини вибуху не відомі.
До слова, на Запорізькому титано-магнієвому заводі 28 липня стався витік тетрахлориду титану. Відзначається, що для осадження випарів рятувальники створили водяну завісу за допомогою насадок-розпилювачів і одночасно привели в готовність обладнання для подачі піни. Працівники заводу для ліквідації течі з бака перекрили вентиль і встановили бандаж. Також було здійснено перекачування хімічної речовини в іншу цистерну.
Днями на підприємстві Фірташа стався викид аміаку. На ПрАТ «Сєверодонецьке об'єднання Азот» (Луганська область) стався витік аміачної води. За даними міськради, витік було оперативно усунуто.