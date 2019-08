В Індії на хімзаводі стався вибух, шестеро загиблих і 43 постраждалих

Поки що про причини вибуху не повідомляється

В індійському штаті Махараштра стався вибух на хімічному заводі, є загиблі. Про це повідомляє агентство ANI.

У повідомленні місцевих ЗМІ також йдеться, що наразі відомо про шестеро загиблих під час вибуху на заводі. За даними агентства, також постраждало 43 особи.

#UPDATE SP Dhule, Vishwas Pandhare: 6 dead and 43 injured in the incident. #Maharashtra https://t.co/2qT9Hfv0cN