На Хмельниччині молодик побив та пограбував 72-річного ветерана АТО



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Зловмисник викрав у військового грошові кошти та посвідчення учасника бойових дій

У понеділок, 3 вересня, в одному із дворів житлових будинків у Кам’янці-Подільському Хмельницької області молодик напав на 72-річного учасника АТО.

Про це у вівторок ввечері повідомило місцеве видання Vdalo.info з посиланням на інформацію поліції.

«Чоловік застосувавши фізичне насильство викрав у військового грошові кошти та посвідчення учасника бойових дій. Працівники сектору кримінальної поліції по «гарячих слідах» затримали зловмисника, ним виявився місцевий житель, 1997 року народження», - зазначили правоохоронці.

Нападника затримали у порядку ст. 208 КПК України, він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.186 КК України.

Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Нагадаємо, 31 липня ветерана АТО Віталія Олешка з позивним Сармат застрелили у Бердянську.

Суд арештував усіх чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка. У Нацполіції заявили, що вбивство Олешка було замовним.