У Нацполіції заявили, що вбивство Олешка було замовним



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Олешка вбили пострілом в спину

За словами Аброськіна, слідством розглядаються три основних версії вбивства ветерана АТО

Вбивство в Бердянську ветерана АТО Віталія Олешка було замовним. Про це 9 серпня заявив перший заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін під час оперативної наради у Бердянську за участі керівництва поліції Запорізької області та прокуратури міста.

«У нас є всі підстави вважати, що це – замовне вбивство. Сліди ведуть за межі Бердянська та Запорізької області. Наразі ми встановлюємо всіх його учасників: від виконавців та посібників до замовників. Є певні напрацювання. Впевнений, що найближчим часом будуть затримані усі причетні до скоєння вбивства», - повідомив Аброськін, якого цитує Департамент комунікації Національної поліції України.

Він зазначив, що на даний час слідством розглядаються три основних версії вбивства. «Перша версія – злочин вчинено особами, які входять до злочинних організацій. Також ми розглядаємо версії вчинення цього злочину через активну громадську або підприємницьку діяльність вбитого», - повідомив Аброськін.

У Нацполіції заявили, що у ході розслідування вбивства Олешка було прийнято рішення про зміну підслідності. Так, з 8 серпня розслідуванням цього кримінального провадження займаються слідчі Слідчого управління поліції Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

Суд арештував усіх чотирьох підозрюваних у вбивстві Олешка.