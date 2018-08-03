Убивство Олешка: суд арештував усіх чотирьох підозрюваних



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Фото: berdyansk.biz Максима Володимиркова арештували на 60 діб

Суд взяв під варту строком на 60 діб без права внесення застави всіх чотирьох підозрюваних у справі

Бердянський міськрайонний суд обрав запобіжний захід для ще одного підозрюваного у справі про вбивство активіста Віталія Олешка - Максима Володимиркова.

Стосовно Володимиркова суд також обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Прокуратура клопотала про тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас адвокат звернувся до суду з проханням відмовити у цьому клопотанні та обрати щодо його підзахисного менш суворий запобіжний захід.

За даними слідства, 30 липня Володимиренков прибув до Бердянська на автомобілі Mazda разом з трьома іншими підозрюваними.

Впродовж дня машина була помічена біля будинку Віталія Олешка.

Наступного дня двоє з підозрюваних Матюшин та Ломака, пересіли у «Таврію» і після скоєння злочину тікали на цьому авто до вулиці Ямбольська, де їх очікувала Mazda, в якій перебували Обухов та Володимиренков.

Матюшин та Ламака покинули «Таврію», залишивши там рушницю, з якої було вчинено вбивство. На Mazda чоловіки вчотирьох вирушили до Дніпра та були затримані у Василівці.

Слідчий та прокурор наголошували на ризиках втечі, впливу на свідків, продовження злочинної діяльності Володимиренкова та клопотали про обрання запобіжного заходу тримання під вартою.

Сам підозрюваний нічого не сказав.

Захисник Володимиренкова заперечував проти задоволення клопотання, наголошуючи, що вина чоловіка не доведена.

Володимиренкову інкримінують умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення вини чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Сьогодні раніше суд обрав міру запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві Віталія Олешка. Суд перед цим вже заарештував трьох — Артема Матюшина, Миколу Ломаку та Олександра Обухова.

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