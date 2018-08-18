На Хмельниччині поліцейські викрили підпільне казино



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Фото: Нацполіція Гральний заклад знаходився в одному з житлових мікрорайонів міста Старокостянтинів

У підпільному казино було кілька ігрових залів

На Хмельниччині поліцейські викрили підпільне казино. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили гральне обладнання та понад 500 тисяч гривень, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Нацполіції.

У рамках кримінального провадження, відкритого прокуратурою області за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, оперативники Управління захисту економіки в Хмельницькій області Нацполіції встановили місце знаходження казино.

Гральний заклад знаходився в одному з житлових мікрорайонів міста Старокостянтинів. У підпільному казино було кілька ігрових залів: зал з гральними автоматами, зали для гри у покер та рулетку.

Вночі оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції, слідчі поліції області за підтримки спецпідрозділу «КОРД» «завітали» до казино у розпал гри.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили з каси казино майже 13 тисяч доларів США та 150 тисяч гривень.

Окрім грошей працівники поліції вилучили рулетку, чотири покерних столи, а також приладдя для гри в покер та чорнову документацію.

На момент проведення процесуальних заходів окрім персоналу у казино також знаходилися гравці, у одного з яких під час проведення поверхневого огляду вилучено три пакетики з речовиною рослинного походження зовні схожою на марихуану.

Вилучене направлено на експертизу.